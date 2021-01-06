影／廚餘袋掉落車道騎士3人「犁田」 警方追出闖禍駕駛

一輛小貨車前晚6點多載運廚餘行經苗栗縣竹南鎮公義路與友義路口時，後車斗的廚餘袋掉落地面，遭行經的車輛壓破，油膩的餿水溢流半個車道，警方獲報前往處理，但抵達時已有3名機車騎士因車道油膩摔車，警方調閱監視器追查元凶，今天查獲林姓駕駛並依法開罰；竹南警分局呼籲，駕駛裝載貨物不依規定可依法開罰，如造成車輛損毀或人員傷亡，還要負擔民、刑事責任，呼籲駕駛千萬不要因一時疏忽，造成其他用路人危險。

警方說，小貨車林姓駕駛4日晚間從新竹載廚餘回家準備製作堆肥，行經公義路與友義路口時疑因過彎重心不穩，後車斗的廚餘袋掉落地面，遭後方來車碾壓破裂，油膩的路面造成3名機車駕駛滑倒，幸好都無大礙，警方為預防其他機車受害，特別將車道管制，並找來木屑鋪在路面上吸油，與熱心的拖吊車司機一起打掃近30分鐘，才將地面上的油漬清除。

小貨車林姓駕駛今天被警方找到，他表示出發前有將廚餘袋綁上繩子，但到家後卻發現廚餘不見了，接獲警方通知才知闖禍。

林姓駕駛除遭警方開出罰單外，還要負擔機車修理費用。