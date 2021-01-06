聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／廚餘袋掉落車道騎士3人「犁田」 警方追出闖禍駕駛
一輛小貨車前晚6點多載運廚餘行經苗栗縣竹南鎮公義路與友義路口時，後車斗的廚餘袋掉落地面，遭行經的車輛壓破，油膩的餿水溢流半個車道，警方獲報前往處理，但抵達時已有3名機車騎士因車道油膩摔車，警方調閱監視器追查元凶，今天查獲林姓駕駛並依法開罰；竹南警分局呼籲，駕駛裝載貨物不依規定可依法開罰，如造成車輛損毀或人員傷亡，還要負擔民、刑事責任，呼籲駕駛千萬不要因一時疏忽，造成其他用路人危險。
警方說，小貨車林姓駕駛4日晚間從新竹載廚餘回家準備製作堆肥，行經公義路與友義路口時疑因過彎重心不穩，後車斗的廚餘袋掉落地面，遭後方來車碾壓破裂，油膩的路面造成3名機車駕駛滑倒，幸好都無大礙，警方為預防其他機車受害，特別將車道管制，並找來木屑鋪在路面上吸油，與熱心的拖吊車司機一起打掃近30分鐘，才將地面上的油漬清除。
小貨車林姓駕駛今天被警方找到，他表示出發前有將廚餘袋綁上繩子，但到家後卻發現廚餘不見了，接獲警方通知才知闖禍。
林姓駕駛除遭警方開出罰單外，還要負擔機車修理費用。
竹南警分局表示，駕駛裝載貨物應確保貨物裝載穩當，違者可依道路交通管理處罰條例第30條第1項開罰，可處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，如造成車輛損毀或人員傷亡，還要負擔民、刑事責任，呼籲駕駛千萬不要因一時疏忽，造成其他用路人危險。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言