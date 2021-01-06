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重機廂型車台61逼車糾紛 PO網取暖意外遭網友打臉

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市台61快速道本月4日發生重型機車與廂型車行車糾紛，網友在臉書社群PO文指出，友人行經台61快速道49.4公里遭汽車惡意逼車，該PO文卻引發網友不少批評、有網友說「占用內超車道不好習慣」、也有網友說「你PO錯地方了」，也有網友緩頰「攔車打人就不對」，網友熱議紛紛。

警方今天下午表示，警方接獲民眾報案指稱他騎重機行經台61線觀音49.4公里處，遭人遭車發生行車糾紛，警方調閱相關影像及車籍資料，已掌握涉案車主及積極通知到案說明，若查證逼車行為屬實，涉嫌妨害自由及違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第3款規定，可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰。

廖姓網友在臉書「爆料公社二社」社群PO文指出，他朋友騎重機走台61快速道，半路1輛汽車惡劣逼車，對方還攔車罵三字經、還打他朋友頭部，區間測速路段不超車，也有錯嗎。

該PO文引起網友批評不少，網友說，「事出必有因」，內線用來超車的，影片外線紅牌不想超車就外線龜人家有被逼嗎? 逼車固然不對，但龜內線也沒多好。還有網友說，內側為超車車道請勿占用，「你PO錯地方了」。有的網友緩頰說，「攔車打人就不對」，現在逼車攔車、嚇動手傷人都被合理化，要不要重新讀書考駕照呢。

桃園市台61快速道本月4日發生重型機車與廂型車行車糾紛，網友在臉書PO文遭汽車惡意逼車，網友一面倒批評熱議。圖／ 取自臉書「爆料公社二社」社群
桃園市台61快速道本月4日發生重型機車與廂型車行車糾紛，網友在臉書PO文遭汽車惡意逼車，網友一面倒批評熱議。圖／ 取自臉書「爆料公社二社」社群

重機 車道

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