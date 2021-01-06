心肺衰竭 外送員騎車返家途中倒地不治

梁姓男子今天凌晨一時許騎車返家途中，突然在南區美村南路一帶身體不適，梁停在路旁不到數分鐘，隨即倒地，附近有人發現趕緊通報警、消送醫，仍不治。梁體重超過170公斤，檢警相驗判定死因為心肺衰竭，無外力介入，遺體發還家屬；家屬透露，梁擔任外送員工作，案發時沒工作，對死因沒有意見。

據查，梁姓男子（32歲）身高約160多公分、體重超過170公斤，屬於重度肥胖，患有蜂窩性組織炎、痛風等疾病，平時擔任外送員的工作，今天凌晨1時許，梁沒有工作，騎車準備返回住處，行經南區美村南路附近時，突然感覺身體不適，梁將機車稍停在路旁，但才休息不到2分鐘，梁就突然倒地，附近有民眾發現，趕緊通報警、消到場。

台中市消防局獲報後，派遣國光消防分隊前往救援，救護人員到場時，男子已無生命跡象，經現場實施心肺復甦術後，送往中山醫學大學附設醫院急救後，仍宣告不治。