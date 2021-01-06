避開警衛闖前女友住家潑汽油 警獲報3小時逮人

新北市1名31歲林姓男子疑因感情和金錢糾紛，今天中午避開警衛闖進蘆洲區中興街某社區，在劉姓前女友住處門口咆哮，無法進屋憤而將汽油潑灑在門板之後逃逸，鄰居見狀報警，警方3小時內迅速逮捕林男，依恐嚇及公共危險罪嫌偵辦。

據了解，林男稱聲與27歲劉女原本是情侶，分手後曾多次嘗試挽回感情，但劉女不為所動。林男且自稱交往期間曾有數千元金錢糾紛，多次以此理由騷擾劉女。今天中午12時許，林男攜帶用寶特瓶裝的汽油，避開警衛進入社區，在劉女家門口咆哮，因被拒於門外，惱羞成怒潑灑汽油後逃逸。