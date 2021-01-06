泰籍男子客死南投 仁愛警募款助骨灰回鄉

一名持觀光簽證入境台灣卻逾期停留的泰國籍男子客死南投縣仁愛鄉，相驗無他殺嫌疑，不過男子家屬貧困及疫情影響，無力來台處理後事，仁愛警方找民間捐款，助男子骨灰回鄉。

南投縣警察局仁愛分局今天表示，榮興派出所去年11月17日獲報一名外籍男子倒臥某處工寮前，警方查出死者是泰國籍男子，當時偵查隊採證判斷無他殺嫌疑，後續移往殯儀館冰存，並報請南投地方檢察署相驗，發現這名男子為心因性休克，疑心臟病死亡。

為讓死者能「回家」，仁愛分局行文請求泰國貿易經濟辦事處代為聯繫死者家屬，泰辦處今年1月4日與殯葬業者持家屬委託書抵達南投地檢署，完成相驗證明書申辦後，領出遺體並辦理火化、空運返泰國等事宜，費用約需新台幣3萬元，但死者家境貧困，無力負擔。

據了解，這名泰國籍男子持觀光簽證入境，逾期停留，疑在中部山區打工，經濟狀況不佳。仁愛分局長莊順智獲知，立即尋找善心人士集資，由南投縣警察之友會理事長簡崇吉、台南民眾陳金隆各捐款1萬5000元協助處理後事，讓這名泰籍男子回故鄉安息。

另外，一名吳姓女子日前騎機車從集集鎮到南投市找朋友，機車行經中寮鄉時耗盡燃油熄火，由於附近無加油站，吳女只好徒步牽車往南投市方向找加油站，南投分局南投派出所員警巡邏發現，由於道路光線昏暗恐有危險，於是主動上前關懷並詢問是否需協助。

南投分局今天表示，巡邏員警見吳女滿身大汗，詢問原因後除先提供飲用水，並協助牽機車到附近千秋里活動中心休息，再熱心提供汽油讓吳女可騎機車到加油站加滿，避免女子寒夜獨自牽機車走在路上而發生危險，吳女對員警暖心幫助當場表達衷心感謝。