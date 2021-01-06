聽新聞
test
0:00 / 0:00
模範警察執教鞭 重病撿命減重養身「1個月瘦20公斤」
台北市警局萬華分局偵查小隊長洪晨鐘，從警32年間將無數罪犯繩之以法，去年也因查獲具殺傷力槍砲21枝、毒品安非他命淨重逾2公斤，獲頒台北市警英榮譽章；先前他罹患急性心肌梗塞，鬼門關前走一遭後決心減重，第1個月就減了20公斤，近年更回到警專教書，希望將寶貴經驗傳承給學弟妹。
洪晨鐘今年51歲，1988年從警至今33年，包含國家警光獎、台北市警局金吾獎、全國模範警察等，獲獎無數；看著掛滿客廳的獎狀，妻子曾說「這些都是你犧牲與家人相處時光換來的」，洪晨鐘心酸在心裡，仍不斷付出心力帶隊辦案，打擊犯罪。
曾偵辦「大稻埕碼頭袋屍案」「新加坡舞廳梅大班命案」及「萬華馬籍女華僑分屍案」，毒品、槍枝績效也十分亮眼，洪晨鐘2018年起帶著豐富實務經驗回到警專教書；他說，自己讀警校時，沒有具備實戰經驗的師資可以學習，現在的年輕人聰明，取得資訊也比較容易，他也希望透過教學，將自己用血淚換來的經驗傳承給學弟妹。
前幾年，某天他利用勤餘時間帶著小隊爬九五峰，挑選最累人的路線攻頂，紓解壓力兼健身，登頂時還在虧小隊上這群年輕人「奧少年」，沒想到隔天突然急性心肌梗塞，心臟裝了支架才撿回一命。
鬼門關前走一遭，他心想「這才50歲，就全身一堆病痛」，所以決心減重養身，去年6月底開始每天至少慢跑5公里、規律節食，一個月就從104公斤瘦到84公斤，瘦了整整20公斤。他說，自己是參考「鋼鐵醫師」劉乂鳴的概念，少吃多動，希望減重能降低慢性病發生。
洪晨鐘說，節食初期會餓到頭昏發抖，但他視之為戒斷現象，「大概就像戒毒一樣，習慣以後就不餓了」。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言