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高市27歲妙齡女遇火劫 疑倉皇逃生從4樓失足墜樓不治

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

高雄市大社區文信街今天清晨發生民宅火警，27歲黃姓女子被發現時倒臥在一樓地面，送醫急救不治，由於火場為4樓透天厝，各樓層均有陽台，黃女逃生時應有機會待援卻墜樓身亡，啟人疑竇，警方初步查出，死者疑是逃至四樓準備從前陽台跨牆面至隔壁，不慎失足枉送性命。

這場火警今晨5點30分左右冒出火煙，消防分隊趕往現場，發現二樓竄出火舌，民宅1樓前有名女子疑似逃生時墜樓，經送義大醫院仍告不治，火勢在5點51分左右撲面。

警方表示，死者是27歲黃姓女子，平日與胞兄獨住在父親買的透天厝 ，哥哥上大夜班不在家，黃女本身是工廠作業員，當時獨自在家，沒想到半夜發生大火，竟墜落在房宅前身亡。

警方根據現場跡證調查，火場大門門鎖未有遭受破壞跡象，起火點在2樓客廳，黃女睡在三樓，卻在四樓前陽台尋獲死者眼鏡，花圃亦有被踩踏狀況，並在女兒牆上發現有鞋印，研判電線走火引火時，黃女在三樓後側房間，因無法向下逃出，轉而逃到四樓，想從前前陽台橫跨牆面至隔壁，不慎失足跌落一樓地面。全案已報請橋頭地署進一步進行刑事相驗。

高雄市大社區文信街一處民宅今晨5點32分發生火警，一女子疑跳樓倒臥地面，緊急送醫不治。記者王昭月／翻攝
高雄市大社區文信街一處民宅今晨5點32分發生火警，一女子疑跳樓倒臥地面，緊急送醫不治。記者王昭月／翻攝
高雄市大社區文信街一處民宅今晨5點32分發生火警，一女子疑跳樓倒臥地面，緊急送醫不治。記者王昭月／翻攝
高雄市大社區文信街一處民宅今晨5點32分發生火警，一女子疑跳樓倒臥地面，緊急送醫不治。記者王昭月／翻攝

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