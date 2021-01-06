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影／73歲婦人騎機車疑自摔遭汽車輾壓頭 送醫救回一命

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市7旬婦人今天騎機車行經板橋區正隆巷，疑轉彎後不慎自摔，後方汽車因閃避不及，車輪輾壓婦人頭部，當場血流不止，無生命跡象，送醫急救順利救回一命。確實車禍原因及肇責現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天下午1時52分獲報，板橋區正隆巷發生汽、機車相撞車禍，救護人員到場時，發現騎機車的73歲鄭姓婦人，遭後方蔡姓男子駕駛汽車撞上，頭破血流，當場無呼吸心跳，經救護車送往板橋亞東醫院急救，已恢復生命跡象成功救回一命。

「是機車在汽車前摔倒後才撞上。」據了解，蔡姓汽車駕駛無奈表示，當時開車直行正隆巷，婦人騎機車從正隆巷46弄左轉出來後，不慎失控自摔，他見狀連忙緊急煞車仍閃避不及才會撞上婦人。

警方已封鎖現場進行採證，要進一步調查車禍發生原因及釐清雙方責任歸屬，也將調閱附近監視器畫面，進一步確認車禍發現情況。

新北市7旬婦人今天騎機車行經板橋區正隆巷，疑轉彎後不慎自摔，後方汽車因閃避不及，車輪輾壓婦人頭部，當場血流不止，無生命跡象，送醫急救順利救回一命。記者王長鼎／攝影
新北市7旬婦人今天騎機車行經板橋區正隆巷，疑轉彎後不慎自摔，後方汽車因閃避不及，車輪輾壓婦人頭部，當場血流不止，無生命跡象，送醫急救順利救回一命。記者王長鼎／攝影
新北市7旬婦人今天騎機車行經板橋區正隆巷，疑轉彎後不慎自摔，後方汽車因閃避不及，車輪輾壓婦人頭部，當場血流不止，無生命跡象，送醫急救順利救回一命。記者王長鼎／攝影
新北市7旬婦人今天騎機車行經板橋區正隆巷，疑轉彎後不慎自摔，後方汽車因閃避不及，車輪輾壓婦人頭部，當場血流不止，無生命跡象，送醫急救順利救回一命。記者王長鼎／攝影

車禍

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