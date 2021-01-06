影／男暗夜偷車作案 140公斤捷運施工電纜險遭竊

50歲徐姓男子前天凌晨在新北市三重區偷走一輛機車，前往台北市中正區一處工地內，準備竊走140公斤的捷運施工纜線，但其詭異行蹤引起工地保全注意，經報警處理後，徐男還來不及運走贓物，就遭警方逮捕，詢後依竊盜罪現行犯移送偵辦。

警方調查，徐男1月4日凌晨2時許，騎車到台北市中正區西藏路一處工地行竊，他準備用機車拖走1捆140公斤的捷運纜線（市價約3萬元），但工地保全發現，徐男身穿其他家保全公司的制服外套，形跡可疑，立即報警處理。

轄區泉州街派出所警方獲報到場，除當場逮捕行竊未果的徐男，另查詢徐男所騎機車，發現徐男與車主身分不符，且交代不清車輛來源，便循線通知車主；家住新北市三重區的許姓女車主表示，自己將車輛停放在家門附近，全然不知遭人偷走。