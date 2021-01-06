北市男童裸身遭虐 網友太「熱心」公布地址遭罰2萬

台北市一名小3男童，去年遭生父繼母虐打，裸身上街呼救哭求，台北市議員陳怡君在議會質詢時踢爆此事，引發關注，但陳怡君今天表示，當時有很多網友在她臉書留言，且有網友看到遭虐畫面非常擔心想要聲援，兩名網友就把男童地址給貼出來，不料卻遭社會局開罰。

陳怡君和議員徐立信今天指出，回歸事實原由，本案虐童男童傷痕累累的畫面令人氣憤又擔心，所以有些網友紛紛詢問地點想去聲援，便有些網友熱情將地址貼出來，目的都是想要保護這位男童，沒想到此舉反而被社會局抓到把柄，並對網友進行「殺雞儆猴」，意圖使社會輿論噤聲不要再談。

陳怡君說，此案最讓人失望的是，在議員質詢完後，社會局最積極的作法，竟是針對陳怡君議員臉書爬文留言進行蒐證，並依違反兒少法對網友開罰。

陳怡君說，社會局沒有針對父母或監護人及少年疏於保護、照顧情節嚴重者祭出一勞永逸的辦法，反而對於聲援網路的民眾肉搜開罰，其實網友即使非故意但也是違法，但是行政機關選擇性辦案，大砲打小鳥並利用警察局先約談，社會局後二次發函，很難讓人相信社會局是依法行政，並有意願要面對社會安全網的漏洞。

徐立信表示，社會局找網友開罰凸顯了公部門無能，找小百姓開刀欲殺雞儆猴，透過開罰讓網友禁聲，不僅是網路文字獄，更是對所有關心男童受虐案的沉重打擊。

對此，北市社會局指出，因網友於陳怡君議員社群臉書上揭露了案件當事人的地址，有民眾認為過度揭露保護性兒少資訊，透過衛福部長陳情信箱轉函陳情案件給台北市政府。北市府社會局依法辦理調查，透過網路內容防護I win循線追到2名揭漏保護性兒少個資的網友。