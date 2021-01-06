快訊

又增兩例英國變種病毒 英籍7旬男來台探親帶入病毒

開放2000間集中檢疫所供國人居檢 1月8日可上網訂房

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慌張老翁臨櫃要匯69萬元 機警行員與員警即時擋下

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導

李姓7旬退休老翁日前到彰化銀行東港分行匯款20萬元後，不久要再匯49萬元時，鄭姓與蔡姓行員查覺有異，即刻通報東港警分局，員警趕赴現場與行員聯手阻止繼續匯款，並即時將已匯出的20萬元圈存，保住老翁頤養天年的養老金，他事後專程再到警局致謝，警方今天也頒發感謝狀給2名行員。

警方說，詐欺集團以慣用的「假檢警」、「監管名下帳戶」手法，詐騙東港鎮李姓7旬老翁，老翁到彰行東港分行先了20萬元後，欲繼續詐騙再匯款49萬元時，鄭姓與蔡姓行員查覺有異，即刻通報東港分局，員警趕赴現場，因

詐騙集團以偵查不公開為由，告誡老翁不得向任何人透露「案情」，否則恐有刑事責任，警方剛介入時，老翁不願透露匯款原因並執意繼續匯款。

警方說，警方直接與受款銀行聯繫，確定老翁所匯款的帳戶資金有異常往來，並連繫老翁家屬到場加入勸阻，終於讓老翁相信遭詐騙並供出原委；老翁事後至東港分局感謝時熱淚盈眶說，真是老糊塗了，好在有警察，老本才保住。

東港警分局長林文煜今天特地至彰化銀行東港分行頒發感謝狀予2名行員，感謝行員積極通報警方共同勸阻守護民眾財產，警方再次呼籲民眾，年關將近、詐騙猖狂，如果接到不明來電，千萬要小心求證並撥打警政署165反詐騙專線或是撥打110請警方到場查證，避免受騙。

屏東東港警分局長林文煜（左三）今天特地至彰化銀行東港分行頒發感謝狀予2名行員，感謝行員積極通報警方共同阻騙。記者潘欣中／翻攝
屏東東港警分局長林文煜（左三）今天特地至彰化銀行東港分行頒發感謝狀予2名行員，感謝行員積極通報警方共同阻騙。記者潘欣中／翻攝
屏東縣東港鎮李姓老翁（左）險遭詐騙，他事後專程到警局向員警致謝。記者潘欣中／翻攝，
屏東縣東港鎮李姓老翁（左）險遭詐騙，他事後專程到警局向員警致謝。記者潘欣中／翻攝，

老翁 東港 詐騙集團

延伸閱讀

「北建中、南六信」橄欖風再揚 六信高中稱霸市長表揚

影／一中學生搭公車不讓座 阿伯氣到勾脖扭打不放手

體感9度夜八旬翁迷途騎車 竟從楊梅晃24公里到竹北

影／老伯搭客運飆國罵搥驗票機 還揮拳毆打女司機爆衝突

相關新聞

醫美貴婦尋回財物曝光 落網乾弟竟是清大博士生兼助教

高雄醫美業張姓貴婦的豪宅遭竊案，涉進入搬財物的「乾兒子」32歲施姓男子本月3日落網收押禁見，警方今凌晨於新竹縣拘捕涉開車...

北市男童裸身遭虐 網友太「熱心」公布地址遭罰2萬

台北市一名小3男童，去年遭生父繼母虐打，裸身上街呼救哭求，台北市議員陳怡君在議會質詢時踢爆此事，引發關注，但陳怡君今天表...

影／驚悚一瞬間！八旬男子隻身漁港釣魚 車輛失控落海

一名80歲王姓男子，今天上午12時，行經布袋第三漁港時，疑似離開漁港石，車輛失控不慎衝進港內，布袋派出所於25分獲報，立...

慌張老翁臨櫃要匯69萬元 機警行員與員警即時擋下

李姓7旬退休老翁日前到彰化銀行東港分行匯款20萬元後，不久要再匯49萬元時，鄭姓與蔡姓行員查覺有異，即刻通報東港警分局，...

台南機車騎士撞牙叉摔傷 堆高機司機違規上路吃罰單

台南市29歲蔡姓男子今天上午9時多騎乘機車，沿安南區本原街2段由北向南行駛，不慎撞及53歲洪姓男子所駕駛的堆高機牙叉 ；...

退休分析師被詐7500萬 警方鎖定特定對象追查中

高雄趙姓男子去年接到詐團來電，對方謊稱是警方、地檢署檢察官，連日施以詐術，向他騙取200多萬美金，約7500多萬元台幣，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。