慌張老翁臨櫃要匯69萬元 機警行員與員警即時擋下

李姓7旬退休老翁日前到彰化銀行東港分行匯款20萬元後，不久要再匯49萬元時，鄭姓與蔡姓行員查覺有異，即刻通報東港警分局，員警趕赴現場與行員聯手阻止繼續匯款，並即時將已匯出的20萬元圈存，保住老翁頤養天年的養老金，他事後專程再到警局致謝，警方今天也頒發感謝狀給2名行員。

警方說，詐欺集團以慣用的「假檢警」、「監管名下帳戶」手法，詐騙東港鎮李姓7旬老翁，老翁到彰行東港分行先了20萬元後，欲繼續詐騙再匯款49萬元時，鄭姓與蔡姓行員查覺有異，即刻通報東港分局，員警趕赴現場，因

詐騙集團以偵查不公開為由，告誡老翁不得向任何人透露「案情」，否則恐有刑事責任，警方剛介入時，老翁不願透露匯款原因並執意繼續匯款。

警方說，警方直接與受款銀行聯繫，確定老翁所匯款的帳戶資金有異常往來，並連繫老翁家屬到場加入勸阻，終於讓老翁相信遭詐騙並供出原委；老翁事後至東港分局感謝時熱淚盈眶說，真是老糊塗了，好在有警察，老本才保住。