台南機車騎士撞牙叉摔傷 堆高機司機違規上路吃罰單

台南市29歲蔡姓男子今天上午9時多騎乘機車，沿安南區本原街2段由北向南行駛，不慎撞及53歲洪姓男子所駕駛的堆高機牙叉 ；蔡人車倒地，機車車頭全毀，身體擦挫傷，意識清楚，經送醫治療，幸無大礙。經台南市警三分局交通分隊調查， 雙方酒測值均為零，但推高機未申請臨時通行證，將依法開單告發。

據調查，洪駕堆高機未申請臨時通行證，剛從工廠出來，牙叉凸出在道路上，等沒車時要過馬路，機車疑似沒看到牙叉撞上，因而發生事故。案發後，蔡經送往醫院治療，身體僅為擦挫傷，並無大礙。隨後，他即自行出院，返回事故現場，將機車牽回家。

交通分隊指出，堆高機行駛在路面應申請臨時通行證，否則可依道路交通管理處罰條例第32條，非屬汽車範圍而行駛於道路上的動力機械，未依規定請領臨時通行證，或其駕駛人未依規定領有駕駛執照者，處所有人或駕駛人3000元以上9000元以下罰鍰，並禁止其行駛。