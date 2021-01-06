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被按喇叭鬧糾紛 一人擋公車、一人罵髒話都被起訴
台中市劉姓男子在去年5月間開車載女友行經東勢區時，在一處路口停等紅燈，但劉在燈號切換綠燈後，仍遲遲不起步行駛，遭後方駕駛公車的鄭姓男子按喇叭，因而引發劉不滿，故意在公車前緊急煞車，造成鄭急煞後，車內乘客站立不穩，險些跌倒的狀況，鄭上前找劉理論，雙方互罵三字經、五字經，警方獲報後，分別將二人依公共危險、公然侮辱等罪移送台中地檢署，檢方今偵結，將二人提起公訴。
起訴書指出，劉姓男子（39歲）在去年5月25日下午1時許，開車載女友行經東勢區時，停等紅燈，劉在綠燈後仍未起步，前方車輛都已起步，駛離數十公尺，當時駕駛公車、停在劉車後方的鄭姓男子（56歲）先按喇叭提醒劉已變燈，趕緊行駛，但經過數秒後，劉仍不為所動，鄭又再按喇叭，劉雖然開始前行，但心生不滿。
劉姓男子故意在公車行駛到東勢橋時，將轎車行駛到公車前方，突然緊急煞車，鄭姓男子為了避免追撞，急踩煞車，車內乘客因鄭的急煞，站立不穩，險些跌倒，鄭隨後趁劉停車時，找劉理論，雙方在街頭大吵，互相以三字經、五字經問後，警方到場後，兩人也都說要告對方。
台中地檢署偵結，認定劉姓男子涉公共危險、公然侮辱；鄭姓男子涉公然侮辱，都依法起訴，而劉所犯二罪，犯意有別，行為互異，建請院方分論併罰。
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