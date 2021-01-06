影／高中生狂奔數百公尺追校車！駕駛與騎士接力助上車

社群「爆料公社二社」有名網友分享，指父親上班時巧遇一個很溫暖的橋段，正好被行車紀錄器錄下來，「我想這是台灣最美好的風景！」片中一名高中生在清晨6點半多，錯過校車在後頭狂追數百公尺，結果機車騎士和小客車駕駛接力追校車，終於把汗流浹背的學生送上校車！

根據行車記錄器畫面，這名男學生在高雄左營的自由二路、明華一路口，看到對面的校車開走，急的走斑馬線過馬路追車，一路狂奔。有輛小客車停下來，想要載學生一程，但學生揮揮手謝謝婉拒。

原PO爸爸看學生還是一直追，想要幫忙攔下校車，結果看到校車在自由二路、裕誠路口等紅燈時，已經有一名女騎士搶先告知校車駕駛。而駕駛得知後也打開後車門，讓這名學生上車。

網友看到影片覺得超暖心，已有4萬多人按讚！留言覺得台灣人超棒。還有網友認出拚力奔跑的男同學是哪個學校的，原來是自己的學弟，回憶：以前高中時也很常追車，學校離市區有距離，沒坐上校車真的很悲劇！

這所高中表示，高一林同學1月4日上午6點半多在自由、明華路口，要搭乘學校專車到校，但專車停泊接駁點的等待時間已到，所以就依發車時程駛離。林同學看到對向專車要開了，就緊急走斑馬線過馬路追車。後來在民眾協助下，專車在自由、裕誠路口等紅燈時，趕緊搭上專車。