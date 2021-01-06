金融機構密度比超商高 台南二分局上月阻詐10件達百萬

台南市中西區轄區金融機構密度比起便利超商來的高，台南市警二分局強化與轄內金融機構通報機制，更用心於攔阻詐騙防制作為。據統計，上月單月即阻詐10件，攔阻金額更逾百萬元以上，名列台南市警局16分局第一。分局長許坤田上午專程赴各金融機構頒發感謝狀，感謝銀行及行員通力合作阻詐。

「假投資、真詐騙」37歲鄭姓男子接獲自稱投資平台人員訊息，要他到銀行匯款9萬元到指定帳戶，銀行行員察覺不對勁，民權派出所員警據報後2分鐘趕抵現場，「9萬元而已」鄭一度不以為意，反對相關人員表達不滿。

經警方等協助查證，該投資公司及投資標的不詳，經苦口婆心勸說下，鄭這才恍然大悟，及時停止匯款9萬元。

另76歲林姓阿公接獲誆稱檢察官的來電，指帳戶遭盜用需監管，通知他把帳戶內60萬元提領出來，否則帳戶被凍結後就無法動支，阿公擔心生活費無故遭查扣，憂心忡忡跑到銀行，要把錢領出，有專人至家中領取並代匯入指定帳戶保管。

案經行員通知員警到場，安撫阿公情緒，並耐心解釋這是詐騙集團慣用伎倆，銀行及員警全力阻詐，保住阿公60萬元辛苦積蓄，阿公不斷向相關人員致謝。

台南市警二分局統計，轄區6.6平方公里內，計有47間金融機構及7間郵局，合計54間金融機構，比起47間便利超商，密度還來的高。