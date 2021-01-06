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堂兄弟酒後互毆 堂哥返家後竟暴斃床上
新竹縣芎林鄉昨日清晨發生一起張姓堂兄弟互毆案件，堂弟不滿遭到堂哥長期騷擾，愛犬還遭堂哥踹，氣不過而拿棍棒與堂哥互毆，沒想到事後堂哥返家竟暴斃床上，送醫仍宣告不治，檢警目前已經介入調查釐清，全案朝過失殺人偵辦當中，張姓堂弟則以1萬元交保。
據了解，死者張姓堂哥（35歲）長期酗酒，因長期失業在家當伸手牌，甚至還會找鄰居麻煩，在街坊親戚間是頭痛人物，堂兄弟已經不是第一次發生衝突，昨日凌晨堂弟（30歲）聽見愛犬哀嚎，下樓查看才知道是堂哥喝了酒又來找麻煩，竟無緣無故踹狗，堂弟拿著棍棒上前就要驅趕他。
2人當街打了起來，互毆對罵聲驚動左鄰右舍，經他人出來勸架才結束紛爭，沒想到堂哥返家後沒多久，就被家人發現不對勁，躺在床上沒了氣息，經送醫急救仍宣告不治，警方隨後則介入調查，但堂哥死因仍在釐清中，據知情人士透露，堂哥身上並無明顯外傷，因此堂弟訊後即以1萬元交保。
檢警表示，目前仍無法確定死者死因是否與互毆有關，還須待明日解剖後才能確定，但資深刑警則透露，通常外表無外傷無法代表就沒有內出血，也可能是死者本身飲酒過量或身體健康狀況不佳才會導致暴斃，詳細原因只能待解剖報告出爐才能確定。
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