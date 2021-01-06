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影／想紅？屁孩玩命挑戰鑽砂石車底 網友看了爆氣！

聯合報 / 記者張善寧 黃靖雯／即時報導

一般人都知道在馬路上要遠離大型車輛，並且注意內輪差，以免發生不幸。網路上瘋傳一段影片，有一群騎機車的年輕人，停在一輛砂石車旁邊，其中一名少年打算鑽過砂石車底，一旁朋友還不斷慫恿「砂石車往前，你就跟著往前跑就好了啊」，當男子準備衝進車底，其中一位朋友突然制止，制止的少年沒跟著起鬨，直說「白癡喔！不要啦」、「PO網前你就死了」，原本想鑽過去的少年才打消念頭，但其他人仍不死心，繼續叫囂「GO！GO！GO」、「你沒機會了」。讓目睹一切的網友相當無奈，許多網友「拳頭超硬」，怒嗆這群人極度低能，不要害無辜的司機，「一個白癡就算了，旁邊的朋友更白癡」、「就算鑽過去，也會被對向來車撞死」、「想死不要拖司機下水」、「只有阻止你的才是真正的朋友」、「屁孩應該要禁止出門」。

危險動作 請勿模仿

年輕人玩命挑戰鑽砂石車底。翻攝／爆料公社
年輕人玩命挑戰鑽砂石車底。翻攝／爆料公社

砂石

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