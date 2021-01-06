大雨成詐騙技倆！「假弟弟」來電誆修漏水屋 姊險被詐89萬

最近大雨不斷，下雨也成詐騙集團行騙技倆，基隆市一名婦人接獲冒稱弟弟的電話，表示房屋漏水需要整修房屋要提領89萬元現金支付工程費用，幸好被員警、里長阻止，才沒有被騙，保住老本。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所昨天上午10時，接獲孝三路郵局行員通報疑似詐騙案，警員林雅農到場見婦人後向前詢問，婦人稱接獲弟弟電話，表示房屋漏水需要整修房屋要提領89萬元現金支付工程費用。

警員聽聞的說詞後，聯想曾經有多起案件亦為假借親屬修整房屋詐騙之案例，告知婦人係為詐騙不要誤信詐騙集團所說的話，但婦人仍堅信詐騙集團之說法，讓員警搖頭。

警員只好通知婦人居住地的羅姓里長到場，里長十分熱心，立即從中山區冒雨獨自騎車至仁愛區協助警方，隨後婦人的弟弟也到現場，弟弟稱沒有告知需要修繕房屋之事，婦人才驚覺遭詐騙，並由警方協助返家，婦人十分感謝警方的熱心。