民眾通報雨中「如籃球大小落石」 竟是大蜂窩！ 警消警戒排除

基隆市近來連續大小雨不斷，多處地點陸續發生落石，但昨天凌晨警方獲報六和街有石塊橫躺路中，影響交通安全，豈料員警到場後發現並不是落石，而是一顆籃球大小的蜂窩，立即擺放三角錐及拉上封鎖線警戒，消防人員趕至發現是空蜂窩才鬆了一口氣，與員警一起排除。

基隆近1、2個月來受東北季風影響雨勢不斷，經常因連續降雨導致丘陵邊坡落石，但昨天凌晨這個「落石」通報卻讓員警傻眼際，市警第二分局東光派出所接獲民眾報案，指稱六和街有石塊橫躺路中，影響交通安全。

員警梁筱涵、李昱緯驅車趕抵現場，見六和街上有一顆與籃球大小相似、疑為石頭之物體占據往市區方向之車道，當2名員接近查看時才發現是一顆大蜂窩，警方趕緊聯繫消防局相關單位請求支援，同時擺放三角錐及拉上封鎖線警0戒，並管制交通與巡視現場周邊，初步發現無其他掉落物，也沒有蜜蜂在上空盤旋。

基隆市市消防隊抵達現場，一同確認蜂巢是掉落山坡的空窩，沒有蜂在裡面，無危害之虞，經順利清除完畢後，警方解除管制，恢復交通。