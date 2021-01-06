醫美貴婦豪宅遭搬空 接應男疑貴婦「乾弟弟」新竹落網

高雄醫美業48歲張姓貴婦的豪宅遭竊案，32歲「乾兒子」施姓男子本月3日晚間落網外，轄區鼓山分局警方今天凌晨在新竹縣逮當時開車接應的40歲張姓男子，也尋獲部分失竊贓物，此外還查獲案發時疑也在場的蘇姓男子，但應不知暫列證人，警方將2男連夜帶回偵辦。

警方本月3日晚間拘捕「乾兒子」施姓男子，並在住處扣得用夾鏈袋裝的多捆1200萬元現金，另發現他持多條黃金到銀樓要求熔成一塊，但施不僅全盤否認犯行，辯稱是自己所賺取，還向檢警自曝在中國大陸當「鴨王（指男公關、男模）」，且透露張姓男子是貴婦的「乾弟弟」，來證明兩人均與貴婦熟識，並非行竊。

警方查出，施姓男子去年12月29日，趁機進入張姓貴婦的大樓豪宅，連搬5趟、拉著行李箱離開，根據監視器等畫面，當時外面有人開車來接應，經清查分別是施的母親、張姓男子，但施母應僅被告知協助搬家，排除是共犯，警將目標鎖定張。

警方昨天一路追緝到新竹縣，今凌晨終於拘捕到張姓男子，並扣得疑似張姓貴婦的失竊財物，另又查獲1名蘇姓男子，不過蘇稱陪同南下、不知情也未參與行竊，先暫列證人，2人連夜被帶回高雄偵辦；查獲的贓物為何？鼓山分局表示還在釐清中。