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醫美貴婦豪宅遭搬空 接應男疑貴婦「乾弟弟」新竹落網

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄醫美業48歲張姓貴婦的豪宅遭竊案，32歲「乾兒子」施姓男子本月3日晚間落網外，轄區鼓山分局警方今天凌晨在新竹縣逮當時開車接應的40歲張姓男子，也尋獲部分失竊贓物，此外還查獲案發時疑也在場的蘇姓男子，但應不知暫列證人，警方將2男連夜帶回偵辦。

警方本月3日晚間拘捕「乾兒子」施姓男子，並在住處扣得用夾鏈袋裝的多捆1200萬元現金，另發現他持多條黃金到銀樓要求熔成一塊，但施不僅全盤否認犯行，辯稱是自己所賺取，還向檢警自曝在中國大陸當「鴨王（指男公關、男模）」，且透露張姓男子是貴婦的「乾弟弟」，來證明兩人均與貴婦熟識，並非行竊。

警方查出，施姓男子去年12月29日，趁機進入張姓貴婦的大樓豪宅，連搬5趟、拉著行李箱離開，根據監視器等畫面，當時外面有人開車來接應，經清查分別是施的母親、張姓男子，但施母應僅被告知協助搬家，排除是共犯，警將目標鎖定張。

警方昨天一路追緝到新竹縣，今凌晨終於拘捕到張姓男子，並扣得疑似張姓貴婦的失竊財物，另又查獲1名蘇姓男子，不過蘇稱陪同南下、不知情也未參與行竊，先暫列證人，2人連夜被帶回高雄偵辦；查獲的贓物為何？鼓山分局表示還在釐清中。

張姓貴婦指控遭竊包括2個手表、2克拉鑽戒1個、1克拉鑽戒2個、紅寶鑽戒1個、1公斤黃金8個、黃金飾品、手鍊、手環、人民幣與美金等現金1000多萬，共值3000萬元財物。

醫美貴婦昨天公布乾兒子施姓男子的照片。記者林伯驊／翻攝
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施姓男子上月29日涉到醫美貴婦豪宅行竊，連搬5趟。記者林伯驊／翻攝
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醫美貴婦被偷的黃金。記者林伯驊／翻攝
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施姓男子（左起）上月29日涉到醫美貴婦豪宅行竊，張姓男子開車來接應。記者林伯驊／翻攝
施姓男子（左起）上月29日涉到醫美貴婦豪宅行竊，張姓男子開車來接應。記者林伯驊／翻攝
施姓男子被依竊盜等罪嫌移送，被法院裁定收押禁見。本報資料照
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貴婦 新竹 銀樓

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