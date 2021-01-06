大蒜味瀰漫整社區難耐想吐！煉製工廠藏民宅 基市府勒令停工

基隆市暖暖區源遠路249巷一處民宅地下室，有業者設置煉製大蒜精工廠，在半夜期間運作，造成大蒜精臭味刺鼻難聞，居民大喊受不了，指控產生空氣汙染，造成民眾噁心想吐的情形。市議員林旻勳會同市府前往查看，市府已勒令停工，將進行搬遷。

議員林旻勳今天說，前一陣子收到許多民眾及里長的反映，暖暖區源遠路249巷B1地下室有蒜頭異味，產生空氣汙染，造成民眾噁心想吐的情形，服務處去年12月31日邀環保局與碇安里香慧里長等人至現場查看。在巷口就聞到陣陣大蒜味，往地下室走近後，刺鼻的味道更是濃厚，連戴著口罩都難以承受。

當時多位停車民眾一下車就向他反抱怨此問題，大家都不堪其擾，尤其停在正門口的車輛，連車內都被此異味瀰漫，苦不堪言。

林旻勳表示，據了解，該址為煉製大蒜精（黑蒜）的場域，皆是在半夜期間運作，不僅排風不良且門口留有白色泡沫狀液體，非常不適合設置於民宅地下室，他請環保局致電給業者要求立即停止機器運轉，並發文邀集相關單位進行聯合稽查，包括產發處、消防局、都發處、警察局、區公所及里辦等，以最快的速度處理，還給民眾正常生活，不再受刺鼻臭味困擾。

環保局指出，4日再次前往現場查察，並現場與業者確認，業者將在2月底前完成搬遷，目前已將機器停止運轉，門窗緊鎖封閉，搬遷前不得再有運轉之情事發生，此段時間環保局也會不定期抽查，如再有發現運作的情況，將會直接開罰。