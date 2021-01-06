屏縣內埔警分局公布十大易肇事路口 屏科大周邊有4處

屏東縣內埔警分局盤點轄區內埔鄉、萬巒鄉、瑪家鄉與泰武鄉4鄉的全般交通事故，公布轄內2020年十大易肇事路口，集中在內埔鄉，台一線有四處路口、屏科大周邊路口也有4處，警方根據易肇事路口會勘，除白天會勘，也在夜晚時會勘，將白天不易看到盲點，夜晚時發現，有些標誌標線白天看清楚，但晚間看確是模糊不清，彙整後再函請各權責機關改善。

內埔警分局指出，警方從2017年起，每年公布十大易肇事路段，易肇事路段均在內埔鄉，四年來易肇事路段集中在台一線上、內埔市區周邊道路（含鄰近美和科大學人路）與屏東科技大學周邊道路，警方為精確分析易肇事路口，公布去年2020年十大易肇事路口。易肇事時段，集中在上午8點到10點、下午4點到6點與午間6點到8點，都是上下班尖峰時段。

內埔警分局指出，每年年底及年初均為交通事故的高峰期，為使今年轄內的交通事故能有效降低，屏縣警局長李文章也到易肇事路口會勘，分局長蔡耀順、交通組長巴龍祥複勘，對部分路口交通工程提出改善建議，陸續在1月函發各權責機關辦理。

●內埔分局2020年轄內十大易肇事路口：

一、 台一線、復興路口。

二、 自強路、勝利路口。

三、 壽比路、科大路口。

四、 台一線、新中路口。

五、 壽比路、學府路口。

六、 科大路、新生路口。

七、 科大路、大同路口。

八、 台一線、延平路口。

九、 台一線、自強路口。