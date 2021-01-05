警車疑未切內線直接迴轉 遭後方大車攔腰撞到分隔島
高雄市警局岡山交通分隊一名洪姓女警，今天上午9時許駕駛巡邏車到岡山路岡山農工前要處理交通事故，疑似在路口迴轉前沒有先切入內側車道，遭同向曳引車從後方追撞，巡邏車被擠到中央分隔島上，幸好洪女僅輕傷送醫，警方調查發現，雙方都有過失，依規定可處600元到1800元罰款。
據了解，岡山交通分隊當時接獲無線電，表示岡山路有事故發生，洪姓女警駕駛巡邏車趕往現場時，在岡山路路口準備迴轉，卻沒有先切入內線車道，直接在中線道往左大迴轉，後方行駛在內側車道的曳引車因沒有注意車前路況、未保持安全距離，直接撞上巡邏車左側。
巡邏車被擠到紅綠燈前方的分隔島上，左後車體嚴重受損，保險桿直接被撞掉，曳引車左前車體也因此凹陷，洪女身體輕微挫傷送醫，經醫院檢查後無大礙，雙方酒測值均為零。
岡山警分局表示，初步調查雙方皆有違規，依照道路交通管理處罰條例，警車沒有先切到內線車道直接左轉彎，而曳引車除非要左轉，不能行駛內線車道，兩車駕駛都可依法處600元到1800元罰鍰，詳細肇事責任有待進一步釐清。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言