警車疑未切內線直接迴轉 遭後方大車攔腰撞到分隔島

高雄市岡山交通分隊員警在趕往事故現場時，疑因未切入內側車道直接迴轉，造成交通事故。記者陳玫伶／翻攝 高雄市警局岡山交通分隊一名洪姓女警，今天上午9時許駕駛巡邏車到岡山路岡山農工前要處理交通事故，疑似在路口迴轉前沒有先切入內側車道，遭同向曳引車從後方追撞，巡邏車被擠到中央分隔島上，幸好洪女僅輕傷送醫，警方調查發現，雙方都有過失，依規定可處600元到1800元罰款。

據了解，岡山交通分隊當時接獲無線電，表示岡山路有事故發生，洪姓女警駕駛巡邏車趕往現場時，在岡山路路口準備迴轉，卻沒有先切入內線車道，直接在中線道往左大迴轉，後方行駛在內側車道的曳引車因沒有注意車前路況、未保持安全距離，直接撞上巡邏車左側。

巡邏車被擠到紅綠燈前方的分隔島上，左後車體嚴重受損，保險桿直接被撞掉，曳引車左前車體也因此凹陷，洪女身體輕微挫傷送醫，經醫院檢查後無大礙，雙方酒測值均為零。