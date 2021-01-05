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拍片宣導營業秘密保護 法務部找真人真事演出

中央社 / 台北5日電

法務部蔡清祥今天接見台灣營業秘密保護促進協會成員，就近期拍攝完成「營業秘密保護」宣導短片，後續首映及宣傳交換意見。片中由真人真事違法員工現身說法，盼達警惕效果。

「營業秘密保護」宣導短片藉由實際發生、已判決確定的案例為腳本，由當事人現身說法，以實際經歷，提醒企業界員工重視公司營業秘密的保護，勿因貪圖小利而觸犯法律。

蔡清祥在短片中說明，法務部所屬檢調機關致力保障國內企業營業秘密，尤其去年才通過營業秘密法中，新增的偵查保密令新制，讓檢察官在偵查中認有必要時，得對相關人核發偵查保密令，不僅可避免營業秘密二次外洩，更可促進偵查效率，同時也呼籲產業界與檢調機關加強交流，使執法機關更能掌握蒐證及調查重點，進而達到有效保護營業秘密，維持產業競爭優勢，鞏固國家經濟命脈。

蔡清祥認為，這次短片拍攝角度多元、精緻，從企業界需求面及檢、調機關執法面均能兼顧，尤其有當事人現身說明自身違法經歷，更能產生警惕的效果，並可以透過各種平面、電子媒體或社群媒體等管道擴大宣導，以達到宣導保護營業秘密的效果。

台灣營業秘密保護促進協會長期致力於業界的營業秘密保護及合作宣導，副理事長謝福源（台灣積體電路製造公司副法務長）等人拜訪蔡清祥時提及，感謝法務部對於保護國內企業營業秘密不遺餘力，尤其促進檢察機關與高科技產業之交流、互動，強化檢調機關偵辦效率，未來仍希望雙方擴大交流合作，共同努力保護國內產業的營業秘密，維持產業競爭優勢。

蔡清祥 法務部

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