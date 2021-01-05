相伴20年的二胡被丟回收場 國樂女老師感謝警察協尋

台南市警二分局民權所警員林于翔（左）、陳科志（右），熱心協助國樂女老師（中）找回二胡。圖／讀者提供 65歲李姓國樂女老師昨晚在台南市中西區要到音樂教室大樓辦事情，她想一下子就下樓，把有點沈重裝在提袋內二胡放在一樓電線桿旁後上樓，恰巧清潔隊員誤以為是回收物品，送到國華街回收場，女老師報警後，警員調閱監視器畫面順利追回。她今天到派出所感謝警員熱心協助，還說伴她20多年的二胡樂能夠找回來，很開心，今晚可以安心睡著了。

台南市警二分局民權所警員林于翔、陳科志，接獲李姓女國樂老師報案稱，她不小心將二胡樂器遺落在中西區永福路，趕緊向警方尋求協助。

林于翔、陳科志見李女心急如焚，得知二胡樂器已陪伴她數十年，馬上調閱附近路口監視器，一一過濾及比對後，循線聯絡到該拾走樂器資源回收車人員，在國華街找回李女遺落二胡。

李老師今天下午到民權派出所向警員道謝，她說二胡遺失後，她機乎整夜翻來覆去，根本睡不著，還好有警員協助找回來，今晚可以睡個好覺。，

台南市警二分局長許坤田表示，警員林于翔、陳科志秉持為民服務及視民如親精神，在李女一度絕望時迅速尋回樂器，獲得李女肯定，熱心為民服務的精神和態度值得嘉許。