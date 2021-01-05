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環保誠實商店屢遭竊 站長喊話要賊仔麥擱來！

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

曾獲選全國十大環保義工的謝彣達，20多年來利用廢料製作小沙發，採「自助式誠實良心商店」鼓勵民眾回收廢電池、光碟片等兌換。記者陳苡葳／攝影
曾獲選全國十大環保義工的謝彣達，20多年來利用廢料製作小沙發，採「自助式誠實良心商店」鼓勵民眾回收廢電池、光碟片等兌換。記者陳苡葳／攝影
沙發師傅謝彣達20多年來利用廢料製作小沙發，採「自助式誠實良心商店」鼓勵民眾回收廢電池、光碟片等兌換，原本的美意卻屢遭宵小上門偷竊破壞，近半年遭竊5次、防不勝防，謝彣達喊話「賊仔麥擱來！」希望人人都能回歸初衷，環保兼做公益。

謝彣達從事室內裝潢多年，20多年前投入環保領域，手巧的他製作小沙發當獎勵品，鼓勵民眾拿廢物到兌換站自助兌換，堪稱是最有愛心的環保達人。

謝彣達的兌換站本在鎮西國小旁，半年前在環保局協助下搬遷至環保局正門旁設站，為了方便民眾兌換，站點從不關門，沙發、軟式足球及幼童護膝等獎勵品也直接擺放於此，多年來累積送出3萬個小沙發，回收廢電池約700萬顆。

謝彣達做一個小沙發約1個多小時，他指出，廢電池很毒，對環境會造成嚴重汙染，不過自助式商店的便民，也考驗著人的德性與智慧，對於兌換站頻遭竊，謝彣達搖頭直呼「最擔心民眾換不到想要的東西」，希望小偷勿再來，讓美意善舉持續下去。

對此事件警方表示，目前尚未接獲相關報案記錄，警方將和謝彣達聯絡並啟動調查、偵辦，同時加強周邊治安巡邏及維護。

曾獲選全國十大環保義工的謝彣達，20多年來利用廢料製作小沙發，採「自助式誠實良心商店」鼓勵民眾回收廢電池、光碟片等兌換。記者陳苡葳／攝影
曾獲選全國十大環保義工的謝彣達，20多年來利用廢料製作小沙發，採「自助式誠實良心商店」鼓勵民眾回收廢電池、光碟片等兌換。記者陳苡葳／攝影

偷竊 良心商店 愛心

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