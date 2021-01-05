金門慈湖傳民眾放鞭炮驚鳥 金管處將加強取締

鸕鶿是金門的冬候鳥，每年10月陸續抵達金門度冬，是東亞地區目前最大的鸕鶿度冬族群，也是金門生態旅遊及生物多樣性保育的關注物種，但近日卻有民眾發現有人在慈湖周遭放鞭炮影像，對此，金門國家公園管理處表示，民眾在這附近燃放鞭炮，不只涉嫌違反國家公園法，最高可處罰1.5萬元，同時也涉嫌違反社會秩序維護法、空氣污染防制法和野生動物保育法，都可裁處，未來將加強取締。

金門的鸕鶿每年10月至隔年4月固定夜棲於慈湖、陽明湖和小金門陵水湖及西湖等地區的木麻黃林，其中又以慈湖的夜棲族群最為龐大，當傍晚夕陽餘暉，成千上萬的鸕鶿井然有序的排成人字形或一字形陸續歸巢壯觀場面，吸引許多遊客前來欣賞，是金門的10大美景。

金門國家公園管理處表示，目前在慈湖畔立有告示牌，明文載明慈湖已列為國家級重要濕地，明定不得從事騷擾、毒害、獵捕、宰殺野生動物等行為。未來也會請金門國家公園警察隊在年節習慣放鞭炮期間，排定夜間勤務，遏止違規行為，防止民眾騷擾候鳥。