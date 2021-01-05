花蓮舊鐵路醫院遭祝融 部分歷史建物受損
花蓮市石藝大街內的舊台鐵鐵路醫院，正進行商店街維修及歷史建築修復工程。今天中午疑似工人電焊火花引發火災，消防局派員滅火，燃燒面積約100坪，現場無人傷亡，歷史建物部分受損。花蓮縣文化局表示，會請台鐵局與施工廠商紀錄損壞程度，後續賠償將依照合約協調。
文化局資料顯示，花蓮鐵路醫院原稱「鐵道職員共濟組合醫療部花蓮港診療所」，1940年遷移至石藝大街現址，並改稱「花蓮港鐵道醫院」。建物呈現工字型，前棟為各科門診，後棟為病房，另有太平間與廚房。1983年歇業後，鐵路醫院閒置多年，直到2003年由花蓮縣手工藝協會承租場地，並規畫為石藝大街。
花蓮縣消防局第一大隊長朱哲民指出，火災地點為石藝大街裡，連棟木造建築1層樓，燃燒面積約100坪，火勢在60分鐘熄滅，初步檢查發現歷史建築的主結構未被波及。
現場的工作人員說，今天進行鐵架的切割移除工程，接近中午休息時間時，電焊切割的火星受到風勢影響，飄到一旁的竹籬笆，又燒到木造房屋，不慎引發火災。
花蓮縣文化局文資科員陳美安表示，鐵道醫院於2009年公告為歷史建築，火警位置是日式工字型建築後方的增建區域，曾經歷多次改建。針對平房燒毀的部分，會再請台鐵及施工單位紀錄損壞程度，研議調整後再進行施工。
陳美安說，工人要把鐵架拆除，並修復抽換木造房屋木頭，卻不慎引起火災，現在還要確認屋內的梁柱是否損壞，視情況看要不要修復，損失金額目前尚無法估計。未來修復完工後，會與在地民眾及手工藝協會協商要怎麼活化運用。
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