39歲男子摔落國道 20公尺深草叢保命僅輕傷

李男開車行經國道3號北上和美路段，車輛先擦撞外側護欄後停在路肩，警消抵達現場，發現李男倒臥在國道路橋下方20多公尺深的草叢，研判是樹木草叢減緩衝力，讓李男只有輕傷。

國道公路警察局第七公路警察大隊指出，39歲的李男昨晚開車行經國道3號福爾摩沙高速公路北上194公里和美路段時，車輛突然先擦撞外側護欄後停在外側路肩，警方獲報立即出動巡邏車前往查看。

國道警方指出，巡邏員警抵達現場後，發現李男的車輛右前方車門開啟，車上也沒有人，員警趕緊通報消防局，請消防局支援照明車尋人，消防局照明車到場後，警消發現李男倒臥在國道路橋下方約20多公尺深的草叢。

警方表示，李男被發現時意識清楚，腿部有骨折，他們趕緊派救護車將李男送往彰化基督教醫院急救，李男經治療後已無大礙，抽血檢測也無酒精反應。

警方指出，李男經警方詢問，表示自己開車從國道6號埔里交流道接國道3號，對於為何會摔落到國道路橋下方的草叢也說不清楚；研判李男從國道摔落時，路橋下方的樹木和草叢減緩衝力，保住李男性命。意外發生原因以及經過，仍在調查中。