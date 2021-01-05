台中男子要學生公車讓座爆推擠 警方將依法偵辦
台中市一名中年男子昨天在公車上，要求一名高中生讓座遭到拒絕，男子向學生辱罵及徒手拉扯，警方獲報到場時男子已離開，警方正追查男子身分，將依違反社維法罪嫌偵辦。
有網友昨天晚間在批踢踢實業坊貼文指出，台中市疑似有男子與高中生在公車上扭打，並附上一段影片，畫面中男子疑與高中生因讓座問題起口角，男子憤而與學生發生推擠，車上其他乘客則在混亂中將2人拉開。
台中市政府警察局第一分局表示，警方於4日下午5時50分，接獲報案指出西區向上路與忠明南路口，在一輛公車上有糾紛，立即派遣警力前往，經調查為一名中年男子（身分待查）要求學生讓座。
學生拒絕後，男子向學生辱罵及徒手拉扯，經其他乘客協助掙脫後，動手的男子自行下車離開，造成學生耳朵及脖子紅腫等傷勢
警方指出，學生及學生母親不提出告訴，但警方仍開立報案三聯單，警方正調閱公車刷卡紀錄及監視器，追查中年男子身分，將依違反社會秩序維護法罪嫌偵辦。
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