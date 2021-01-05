彰化車禍 消防員拿被單搶救「牛精液」

彰化縣鹿港鎮台61線182．8K下方平面道路今天中午12點左右發生一起曳引車與轎車車禍事故，轎車蕭姓駕駛有外傷，意識清楚，由於他車上載的是裝有牛體精液的液態氮容器，消防員獲報到場，先以被單覆蓋容器避免接觸受傷，並在現場待命警戒直到洩漏完畢，直到現場無危害情形後才歸隊。

警方指出，48歲邱姓男子駕駛曳引車行駛61線下方平面道路由北往南，31歲蕭男的車則由新生路由東往西，兩車在沒有紅綠燈的路口發生碰撞，均無酒駕，黃男頭部、四肢外傷外，意識清楚，送彰濱秀傳醫院救治，肇事原因要進一步調查。

救護人員到場後，蕭男說車後座放有液態氮容器內裝牛體精液，原本要從田中前往芳苑一家牧場受精配種，因車禍撞擊導致裂痕洩漏，現場雖沒聞到特別味道，但為避免與液態氮接觸，救災同仁先以被單覆蓋容器，直到12點45分洩漏完畢才離開。