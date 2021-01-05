消防節防火週起跑 火災死亡肇因電氣風險居冠

消防節防火週起跑，消防署今天在臉書發文表示，統計去年全國住宅火災死亡案件，肇因以電氣因素風險的32.88%居冠，提醒民眾電氣使用謹守5不1沒有準則，包括用電不超過負載等。

消防署在臉書發文表示，今年的消防節防火週昨天起開跑，根據民國108年全國住宅火災死亡案件統計，以電氣因素造成火災死亡風險比例達32.88%，高居第1位，提醒民眾用電方便也要注意使用安全。

如何檢查家中有無用電危險因子，消防署指出，可依循「5不1沒有」準則，包括用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物，以及沒有商品安全標章的電器不用。

消防署提到，民眾家裡若無火警自動警報設備者，也要趕緊幫家中寢室、樓梯、走廊等處安裝住宅用火災警報器，萬一發生火災，就可以及早發出警報，讓家人迅速逃生。

此外，住警器除獨立式設計，現在還有連動式住警器可選擇，不但可單獨偵測火災並發出警報，也可將火災訊號透過無線傳輸方式連動到其他住警器，有些還可連結其他裝置，將火災訊息移報輸出到像是手機等其他連線裝置，讓火災現場可爭取更多應變時間和外部支援。