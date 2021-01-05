快訊

丈夫買錯化妝品被趕出門 7天後返家妻已屍僵躺床上

消防節防火週起跑 火災死亡肇因電氣風險居冠

中央社 / 台北5日電

消防節防火週起跑，消防署今天在臉書發文表示，統計去年全國住宅火災死亡案件，肇因以電氣因素風險的32.88%居冠，提醒民眾電氣使用謹守5不1沒有準則，包括用電不超過負載等。

消防署在臉書發文表示，今年的消防節防火週昨天起開跑，根據民國108年全國住宅火災死亡案件統計，以電氣因素造成火災死亡風險比例達32.88%，高居第1位，提醒民眾用電方便也要注意使用安全。

如何檢查家中有無用電危險因子，消防署指出，可依循「5不1沒有」準則，包括用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物，以及沒有商品安全標章的電器不用。

消防署提到，民眾家裡若無火警自動警報設備者，也要趕緊幫家中寢室、樓梯、走廊等處安裝住宅用火災警報器，萬一發生火災，就可以及早發出警報，讓家人迅速逃生。

此外，住警器除獨立式設計，現在還有連動式住警器可選擇，不但可單獨偵測火災並發出警報，也可將火災訊號透過無線傳輸方式連動到其他住警器，有些還可連結其他裝置，將火災訊息移報輸出到像是手機等其他連線裝置，讓火災現場可爭取更多應變時間和外部支援。

火災

延伸閱讀

澳洲伯斯近郊爆野火 當局籲民眾就地避難躲毒煙

台南市安南區民宅清晨火災 一男子灼傷送醫

竹縣119消防節防火周 臉書按讚留言送消防小禮物

在KTV包廂「拿仙女棒狂甩」慶跨年 網酸：又忘錢櫃火災事件？

相關新聞

影／一中學生搭公車不讓座 阿伯氣到勾脖扭打不放手

台中市一名就讀台中一中的學生昨天下午5時許，搭乘公車時，因為讓座問題，與另名年長的老翁起衝突，雙方互嗆「敗類」、「先讓我...

花蓮舊鐵路醫院遭祝融 部分歷史建物受損

花蓮市石藝大街內的舊台鐵鐵路醫院，正進行商店街維修及歷史建築修復工程。今天中午疑似工人電焊火花引發火災，消防局派員滅火，...

彰化車禍 消防員拿被單搶救「牛精液」

彰化縣鹿港鎮台61線182．8K下方平面道路今天中午12點左右發生一起曳引車與轎車車禍事故，轎車蕭姓駕駛有外傷，意識清楚...

同業發護航文挺台中鴨肉店 再嗆外送員4大罪狀：只會出一張嘴

台中市北屯區一家鴨肉店近日因為拖餐又出言羞辱foodpanda熊貓女外送員，引爆各方圍剿，事後風波仍持續延燒，大多數的民眾力挺外送員，認為是鴨肉店的店員態度不佳，且店家的出餐流程亦有問題。

西門町墜樓亡 男留紙條「如果我走不要救我」

50歲林姓男子昨天從西門町商圈一棟大樓頂躍下，經救護人員送醫搶救後1個多小時傷重不治，警方在其隨身包包內發現一張紙條寫有...

影／千鈞一髮！新北警箭步向前 鬼門關前拉回跳河男

32歲的黃姓男子昨天北上尋友不順，酒後走上新北市浮洲橋，試圖跳河輕生，所幸千鈞一髮之際，板橋警分局多名員警箭步衝上去將人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。