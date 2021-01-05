影／一中學生搭公車不讓座 阿伯氣到勾脖扭打不放手

台中市一名就讀台中一中的學生昨天下午5時許，搭乘公車時，因為讓座問題，與另名年長的老翁起衝突，雙方互嗆「敗類」、「先讓我打他」等語，過程全被車上其他乘客拍攝下來，經乘客報案後，警方到場時，老翁已先下車。據查，該名學生因不願讓座給老伯，雙方才產生衝突。學生母親到派出所後，也勸兒子「你就讓他就好了啊」，因學生未提告訴，將查明涉案老翁身分，再後續查處。

據查，一名就讀台中一中的學生，昨天下午5時許搭乘公車時，一名老翁上車後，因車內人多，老翁要求學生讓座，但學生以「無法、太擠了」為由拒絕，雙方因此產生摩擦，雙方展開肢體拉扯，過程中有互嗆「敗類」、「讓我打他」等言語，其他車內乘客幫忙勸架，並以手機錄影，老翁在發生衝突後下車，公車司機則在西區向上路、忠明南路停車後，等待警方到場處理。

警方到場時，學生已聯絡母親到場，當時學生耳朵、脖子有紅腫，但無大礙，學生母親也勸兒子「就讓他就好，何必起衝突」，學生與母親討論後，暫時未提出告訴，但有向警方索取報案三聯單。