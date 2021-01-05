同業發護航文挺台中鴨肉店 再嗆外送員4大罪狀：只會出一張嘴

台中市北屯區一家鴨肉店近日因為拖餐又出言羞辱foodpanda熊貓女外送員，引爆各方圍剿，事後風波仍持續延燒，大多數的民眾力挺外送員，認為是鴨肉店的店員態度不佳，且店家的出餐流程亦有問題。

不過，現在有店家在網路上發文護航鴨肉店，認為店員的言辭雖然有點偏激，但「外送員根本反應過度了」。這篇在靠北熊貓2.0上的文章，更列出外送員的四大罪狀，包括：情緒控管差、催餐瞪人、出一張嘴、什麼都不會，此文一出，再度讓許多網友們熱議。

發文者表明自己也是店家，做焗烤類的甚至要20分鐘起跳，「弄那麼久都沒唉半聲」。他表示，餐點有時候本來就會延誤，真的沒有差那幾分鐘，每個大路口紅燈都要99秒，「你怎麼不去跟交通部吵，還不是乖乖等。」

Po文的店家認為，女外送員情緒控管差，「明明轉單就解決的事情，何必呢？」而且餐點製作的時間本來就很難控制，尤其現場客人跟外送單很容易衝突到，如果接到大單更要做出取捨，現場點較少的當然要先製作。

此外，大單的項目多，分裝也麻煩，還要注意品質，做完還要核對，流程不是大家想的那麼容易，還得應付現場可能的突發狀況，做過生意的客人都懂得體諒，只會送餐的外送員是無法理解的。

文章還指出，外送員基本上都涉世未深，動不動就在那邊催餐瞪人，「那麼厲害的話怎麼還在做外送？要不要親自來試試看料理還有包裝出餐，不要出一張嘴，有種自己做餐自己送，不要都靠別人。」

店家認為等餐不難，如果真的叫外送員來做餐，他們可能什麼都不會，整天時間那麼多在跑單，不如去學習提升EQ，護航文最後還寫說，外送可做可不做，主要營收還是現場客居多，「會配合也是給你們一口飯吃。」

然而這篇護航文也有其他同業不認同，並在靠北熊貓2.0上發另一篇文砲轟「這本質就是一個蝴蝶效應，你一拖餐就會連累到下一家要出餐的店家。」而外送員被拖餐，當然心情會不好，臉色就會臭，客戶取餐看到外送員這樣，心情同樣會受影響。po文更指責鴨肉店，如果真的只想做現場客，那就乖乖結束與熊貓的外送合作，沒有人喜歡訂個餐等那麼久的。