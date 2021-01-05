西門町墜樓亡 男留紙條「如果我走不要救我」

50歲林姓男子昨天從西門町商圈一棟大樓頂躍下，經救護人員送醫搶救後1個多小時傷重不治，警方在其隨身包包內發現一張紙條寫有「如果我走了，不要救我」，其友人也說他曾有輕生念頭。

台北市消防局昨晚8時25分接獲報案，指西門町商圈中華路一側人行道有人受傷，救護人員趕赴現場時發現，倒臥在地的林男有明顯外傷、正在出血，緊急將其送往台大醫院搶救後，約9時40仍回天乏術。

警方調查，林男家住萬華區，昨天獨自前往西門町1棟14層樓住商大樓，搭電梯到14樓後，走樓梯上頂樓，朝大樓外側躍下，之後才被民眾發現。警方經一夜搜尋，皆查無林男有其他家屬可聯繫，也未發現林男有任何相關病史，但在其隨身包包內發現1張紙條，上面寫著「如果我走了，不要救我」。

林男友人則說，前些陣子林還有找他聊天，且之前就曾透露輕生念頭，未料昨天真的想不開。