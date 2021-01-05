影／千鈞一髮！新北警箭步向前 鬼門關前拉回跳河男

32歲的黃姓男子昨天北上尋友不順，酒後走上新北市浮洲橋，試圖跳河輕生，所幸千鈞一髮之際，板橋警分局多名員警箭步衝上去將人拉住，過程險象環生。

成功將人從鬼門關前拉回來的是板橋警分局大觀派出所員警許偉豐、甘培宏和楊祐綾，3人趕抵現場時，黃男已經坐在浮洲橋護欄外的大水管上，勸說後，黃男仍不肯回到護欄內，身體重心不斷往前，試圖跳河，所幸3人距離他僅僅一步，跨步上前就抓住他的手和上衣。

搶救過程中，員警不斷大喊「冷靜」，但黃男不肯配合，還脫掉上衣往後仰，幾乎整個人懸在半空中，原本在旁戒護的員警章翔杰、凌立敖、洪植智、賴志郎和黃子豪等人見情況不對，也加入救人行列，眾人才七手八腳地將黃男拉回護欄內。

警方表示，黃男日前從中部北上尋友，過程似乎不太順利，加上身上的錢所剩無幾，酒後心情不好，才會想不開。他經過醫院治療，身體已無大礙，員警也有嘗試聯絡家人，勸家人多多關懷，避免憾事發生。