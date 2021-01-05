快訊

朱俐靜推出新作「來日方長」 發片淚崩自訴罹患乳癌

美國新冠肺炎嚴重外溢！國內今境外移入+2 都來自美國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擔心家人安危 被鴨肉店恐嚇女外送員：沒再跑熊貓了！

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導

台中市一家鴨肉店因涉嫌恐嚇女外送員引起連串風波，也引起鄉民圍剿。當事廖姓女外送員今在臉書爆怨公社發文說明當時過程，並表示她因家人擔心安危，目前已未再當外送員，感謝網友們替她發聲。

女外送店員在臉書發文說，「首先在這邊先謝謝各位網友，替小妹發聲，這幾天心情比較平復許多了，幾天言論看下來，好像有些可能不知道公司系統，或是有些同業認為，我餐點可能很多，而不願意等待，甚至有催餐點態度不佳，（這邊我都接受批評）」。

她說，「（當天）大約騎7分鐘到店家，一開始我跟店家告知取餐的單號，就回到自己機車，乖乖等餐，這時候其實已經剩下2分鍾就到約定取餐時間了（圖1），

這時候店家已經過了取餐時間跳出系統詢問製作時間（流程規定）（圖2），

為我取餐餐點....但是店家一直做現場來劃單的現場客，一個一個都走了，我店家約定取餐時間，早就到了，過10分去問，跟我說還要10分...然後繼續出餐給現場客人...我才過5分鍾又問餐點有沒有在製作...就狂被罵了...所以這邊發文跟不了解系統，還有過程的網友說明一下。

至於最近家人擔心我的安危，就沒有跑熊貓了，出入也都家人接送，謝謝各位網友的關心，謝謝。」

被鴨肉店恐嚇的女外送員今在臉書爆怨公社發文說明當時過程，並表示她因家人擔心安危，目前已未再當外送員，感謝網友們替她發聲。圖／截自臉書爆怨公社
被鴨肉店恐嚇的女外送員今在臉書爆怨公社發文說明當時過程，並表示她因家人擔心安危，目前已未再當外送員，感謝網友們替她發聲。圖／截自臉書爆怨公社
被鴨肉店恐嚇的女外送員今在臉書爆怨公社發文說明當時過程，並表示她因家人擔心安危，目前已未再當外送員，感謝網友們替她發聲。圖／截自臉書爆怨公社
被鴨肉店恐嚇的女外送員今在臉書爆怨公社發文說明當時過程，並表示她因家人擔心安危，目前已未再當外送員，感謝網友們替她發聲。圖／截自臉書爆怨公社

外送員 foodpanda

延伸閱讀

憤恨難平！他點三明治被「誇張加料」網：得罪外送員？

林口顧客和外送員起衝突 兩人刀槍相見釀一傷

台中鴨肉店嗆外送員 foodpanda：已派人向店家收回機器

鴨肉店嗆人風波 學者：食物美味只是服務的一部分

相關新聞

影／一中學生搭公車不讓座 阿伯氣到勾脖扭打不放手

台中市一名就讀台中一中的學生昨天下午5時許，搭乘公車時，因為讓座問題，與另名年長的老翁起衝突，雙方互嗆「敗類」、「先讓我...

同業發護航文挺台中鴨肉店 再嗆外送員4大罪狀：只會出一張嘴

台中市北屯區一家鴨肉店近日因為拖餐又出言羞辱foodpanda熊貓女外送員，引爆各方圍剿，事後風波仍持續延燒，大多數的民眾力挺外送員，認為是鴨肉店的店員態度不佳，且店家的出餐流程亦有問題。

西門町墜樓亡 男留紙條「如果我走不要救我」

50歲林姓男子昨天從西門町商圈一棟大樓頂躍下，經救護人員送醫搶救後1個多小時傷重不治，警方在其隨身包包內發現一張紙條寫有...

影／千鈞一髮！新北警箭步向前 鬼門關前拉回跳河男

32歲的黃姓男子昨天北上尋友不順，酒後走上新北市浮洲橋，試圖跳河輕生，所幸千鈞一髮之際，板橋警分局多名員警箭步衝上去將人...

擔心家人安危 被鴨肉店恐嚇女外送員：沒再跑熊貓了！

台中市一家鴨肉店因涉嫌恐嚇女外送員引起連串風波，也引起鄉民圍剿。當事廖姓女外送員今在臉書爆怨公社發文說明當時過程，並表示...

花蓮石藝大街疑焊接火花釀災 濃煙直竄天際

花蓮知名東大門夜市附近的石藝大街，正進行商店街維修及歷史建築修復工程。今天中午疑似工人電焊火花釀禍，發生火警，由於現場多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。