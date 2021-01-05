擔心家人安危 被鴨肉店恐嚇女外送員：沒再跑熊貓了！

台中市一家鴨肉店因涉嫌恐嚇女外送員引起連串風波，也引起鄉民圍剿。當事廖姓女外送員今在臉書爆怨公社發文說明當時過程，並表示她因家人擔心安危，目前已未再當外送員，感謝網友們替她發聲。

女外送店員在臉書發文說，「首先在這邊先謝謝各位網友，替小妹發聲，這幾天心情比較平復許多了，幾天言論看下來，好像有些可能不知道公司系統，或是有些同業認為，我餐點可能很多，而不願意等待，甚至有催餐點態度不佳，（這邊我都接受批評）」。

她說，「（當天）大約騎7分鐘到店家，一開始我跟店家告知取餐的單號，就回到自己機車，乖乖等餐，這時候其實已經剩下2分鍾就到約定取餐時間了（圖1），

這時候店家已經過了取餐時間跳出系統詢問製作時間（流程規定）（圖2），

為我取餐餐點....但是店家一直做現場來劃單的現場客，一個一個都走了，我店家約定取餐時間，早就到了，過10分去問，跟我說還要10分...然後繼續出餐給現場客人...我才過5分鍾又問餐點有沒有在製作...就狂被罵了...所以這邊發文跟不了解系統，還有過程的網友說明一下。