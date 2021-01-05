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花蓮石藝大街疑焊接火花釀災 濃煙直竄天際

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮石藝大街今天發生火警，濃煙密佈，消防局緊急滅火。記者王思慧／攝影
花蓮石藝大街今天發生火警，濃煙密佈，消防局緊急滅火。記者王思慧／攝影

花蓮知名東大門夜市附近的石藝大街，正進行商店街維修及歷史建築修復工程。今天中午疑似工人電焊火花釀禍，發生火警，由於現場多為木造及鐵皮建物，加上風勢較大，濃煙直竄天際，延燒多個攤商。花蓮縣消防局獲報後，派出消防分隊灌救，初步控制火勢，所幸無人員受困。

該處原是台鐵鐵路醫院，後來活化使用成為石藝大街，現正進行歷史建築修復工程，由於工區內已用鐵皮圍住，現場無人員傷亡。

花蓮縣消防局表示，11點52分獲報花蓮市石藝大街火警，報案人稱疑似工人焊接火花，導致引發火勢，一開始有使用滅火器滅火，但風大助長火勢。派出花蓮、自強、仁里、美崙、吉安消防分隊，共5分隊、17車、38人。

工頭說，今天進行鋼架的切割移除工程，接近中午休息時間時，電焊切割的火星受到風勢影響，飄到一旁的竹籬笆，引發火災。消防隊到場控制火勢，檢查是否有殘火，避免延燒。

火警現場是連棟鐵皮木造建物，屬於台鐵指定歷史建築，燃燒面積有1層約100坪。

花蓮石藝大街今天發生火警，濃煙密佈，消防局緊急滅火。記者王思慧／攝影
花蓮石藝大街今天發生火警，濃煙密佈，消防局緊急滅火。記者王思慧／攝影
花蓮石藝大街今天發生火警，濃煙密佈，消防局緊急滅火。記者王思慧／攝影
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歷史建築

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