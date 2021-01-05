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食品公司員工檢查升降梯削頭慘死 同事悲：他明年退休

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣埤頭工業區一家肉類食品公司的貨物升降梯今天故障，機電部門黃姓員工檢查時，升降梯突然上升，黃姓員工的頭顱被第三樓樓地板卡住和橫切，當場慘死，警方和政府勞檢單位趕到調查意外事故發生原因；黃姓員工明年將退休，今天枉送性命，他的同事都難過和不捨。

北斗警分局埤頭分駐所所長劉晏誠說，今天上午8點上班，有員工發現貨物升降梯故障，升降不順，機電部門黃姓員工爬進升降梯檢查，不知何故升降梯忽然上升，黃姓員工來不及躲避，頭部卡在升降梯與三樓樓地板之間，不幸身亡，家屬接趕到都痛哭流涕，尚未表示意見，公司方面對家屬承諾負起完全責任。

警方表示，黃姓員工服完兵役即進入公司上班，工作態度認真，公司稱60歲的黃員打算明年退休，今天上午他照常準時上班，接到通知升降梯異常，即前往檢查，將通知升降梯專業維修公司前來維理，哪知升降梯忽然啟動，當時有無員工目睹則警方還需釐清。

公司未對外說明，早班員工中午午休陸續出廠，大多數回應說「不清楚工廠發生什麼事」，有資深員工稱讚意外身故的黃姓員工很負責任，向來準時上班。黃員的母親、妻兒都到場，哭成一團。這家食品公司是豬肉進口商，也是台灣豬肉食品加工廠；彰化縣勞工處副處長何俊昇說，中區勞檢部門已前往調查意外發生原因。

彰化縣埤頭鄉某肉品食品公司今天驚傳工安意外。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉某肉品食品公司今天驚傳工安意外。記者簡慧珍／攝影

勞檢 工安

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