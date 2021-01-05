影／國道發生追撞僅6秒 民營拖吊車神奇出現

上個月24日國道一號五股路段發生一起追撞車禍，近日受害車主將行車記錄器影片上傳網路，眼尖的網友隨即發現，車禍第一撞擊時間之後僅短短6秒左右，道路救援拖吊車的警笛聲馬上就響起，未免也太神奇。

據了解，這起車禍發生在24日上午11時18分左右，事後從行車記錄器影片可以看出，五股交流道一如往常十分壅塞，出口匝道大排長龍，前方路段因為車多，行車速度忽快忽慢。

64歲邱姓男子駕駛小貨車從桃園出發要到台北，行經此處突然發現前方車流放慢，他緊急煞車閃避，導致車輛失控橫跨3個車道衝向左側。這時29歲鄭姓男子駕駛的小轎車，一路沿著內側車道前行，閃避不及直接撞上貨車，簡直嚇傻了。

所幸2人都有繫妥安全帶，均僅受到輕微擦挫傷，不需就醫，也都沒有飲酒，詳細車禍肇因仍由警方進一步釐清中。比較特殊的狀況則是，道路救援警笛聲在撞擊之後6秒響起、拖吊車1分30秒左右出現在眼前，到底是怎麼辦到的？

國道警方指出，五股交流道前方原本就是容易壅塞、易生事故路段，因此高速公路局委託辦理的民營拖吊車，常在附近停車待命、伺機出動，若能協助迅速排除路況，也算好事。

但因國道拖吊過去常因業者惡性搶生意，爆發強迫拖吊、收費揩油等狀況，鬧過許多消費糾紛，不少民眾因曾遭遇很壞的經驗導致印象極差，形容不良業者是「國道拖吊蟑螂」。這則事故影片傳上網，便有眼尖網友形容：「國道小強馬上出現」。

國道第一公路警察大隊指出，這起小車禍仍有幾點注意事項可再加強，提醒用路人：第一、行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇前方車流回堵應開啓危險警示燈提醒後車，不論前後座乘客均應繫妥安全帶。

第二、遇到事故切記要先保護自己，避免二次追撞，不要急著查看車損、與對方理論。應先開啟雙黃警示燈、於車輛後方100公尺擺設故障標誌，人要隨時面對來車方向。再撥打電話或使用1968App報案，可在安全無虞情況下拍照或錄影簡要記錄現場跡證，儘速將人、車移至安全處所（避車彎、服務區、下交流道等）等候處理。