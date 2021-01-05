林口顧客和外送員起衝突 兩人刀槍相見釀一傷

20歲林男在外送平台Foodpanda 上訂購餐點，因不滿餐點延遲又沒附餐具，與33歲接單的林姓外送員起口角，雙方約在新北市林口區一處社區談判破裂，林拿出刀，外送員則拿出玩具槍，林疑被激怒，持刀朝外送員左肩刺，造成約3公分的傷口，被守衛目睹後報警，警方詢後今天上午依恐嚇、傷害罪嫌將雙方移送。

警方調查，林男無前科，昨晚他在外送平台Foodpanda 上訂購4份油飯、3份湯，約莫一小時後才收到餐點，打開又發現湯灑出些許還沒附餐具，不滿撥給接單的林姓外送員（妨害名譽前科），外送員回覆「不然你想怎樣」，兩人爆發口角，各找來友人助陣，約定在林男訂餐社區門口談判。

林為此帶了一把蝴蝶刀防身，雙方見面後發生口角，林亮刀、外送員亮出一把玩具槍，林疑被激怒，將刀朝外送員左肩刺，造成約莫3公分長的傷口，雙方友人見狀趕緊拉開兩人，社區管理員目睹報警。

警方到場後發現外送員左肩受傷，急救後無礙，今天稍早已前往派出所製作筆錄，但刀具不見，現在仍在搜尋。

外送員供稱，玩具槍是因曾遇野狗追逐才會帶著防身，當時是對方先亮刀，他才會拿出玩具槍想嚇唬，怎知林直接持刀刺過來；林男則供稱，當時是外送員先亮槍，他才會拿出刀子，持刀刺傷其左肩。