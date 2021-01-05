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影／路過車駕駛看他一眼 六甲鷹眼所長查獲「七條通」
台南市麻豆警分局今天表揚六甲分駐所長陳信槐「記憶力、眼力俱佳又肯做功課」，元旦連假執勤時看見一路過車輛駕駛「很像通緝犯」，隨即與同事不動聲色跟監並通報優勢警力攔截圍捕，果不其然發現他就是遭台南、宜蘭、桃園、新竹地檢署及桃園、新竹地方法院發布竊盜、毒品及過失傷害等7筆通緝在逃的42歲張姓犯嫌，隨後又在他身上搜出0.83公克的二級毒品安非他命，警詢後依違反毒品危害防制條例移送檢方偵辦，另毒品、竊盜、過失傷害等多項通緝解送歸案。
陳信槐表示，張姓犯嫌看見警車後，多次迴避及繞路，於是分派多組制服及便衣警力攔截圍捕，因嫌犯體型壯碩，身高180公分、體重快100公斤，且身負多條通緝案，研判不會乖乖就範，貿然在路上攔檢盤查，恐有衝撞及危害交通之虞，決定由便衣員警尾隨伺機行動，發現犯嫌將車輛停放在六甲夜市附近巷弄後下車步行，機不可失立即率員衝上前壓制在地，張嫌自知法網難逃，坦承通緝犯身分。
麻豆分局長邱顯良表示，張嫌平時活動地點為大台南地區，為躲避查緝，時常更換居住地點，剛好最近租住在六甲區套房，平日則去工地或打零工維生，早出晚歸，這次所長「鷹眼」辨識出身分也只能認栽，法網恢恢，疏而不漏，犯罪者有心人士勿心存僥倖。
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