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台中鴨肉店嗆外送員 foodpanda：已派人向店家收回機器

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市鴨肉店遭指惡意拖餐，foodpanda中止合作並回收機器。記者黃寅／攝影
台中市鴨肉店遭指惡意拖餐，foodpanda中止合作並回收機器。記者黃寅／攝影

台中市一位熊foodpanda外送員本月2日在臉書「爆怨公社」留言，指控台中北屯區軍功路的一家鴨肉店「拖單」，她說在現場等超過20分鐘，店家只出餐給現場客人，質疑店家排單有問題；竟遭一名男店員嗆聲「很跩」、「破查某」、「毛長齊再來講」、「沒有被人打過」、「讓你紅」等威脅話語；foodpanda表示，昨天已主動終止和店家合作，從女外送夥伴的密錄器影像查證，此事件是店家惡意拖單，又對外送夥伴出言不遜。

foodpanda資深公共事務經理郭昕宜今天表示，台中鴨肉店和女外送員的糾紛，公司周日看到新聞報導後，立刻要查證，並聯絡女外送夥伴，昨天才找到這名女外送夥伴，這二天聯絡店家，店家不回應。

郭昕宜說，從女外送夥伴密錄器影像看出，這是店家惡意拖單，已主動終止和店家合作，非暫停合作，因此已派人收回機器，她說這種惡意拖單店家，又對外送員出言不遜，如查證屬實，公司會要求改善，不改善則終止合作。

郭昕宜表示，外送夥伴的安全和權益需確保，公司多次提醒外送夥伴，外送服務時可配掛密錄器，確保雙方權益，公司也曾問外送夥伴是否需團購，由公司協助，這次外送糾紛，公司會提供女外送夥伴必要法律協助。

外送員 foodpanda 爆怨公社

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