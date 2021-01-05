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寒流來志工送衣帽給街友 連送5天看到城巿裡的心酸

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

水幫漁公益協會從跨年夜到昨晚，在台灣西半部都市關懷街友，送保暖衣和保暖帽等物資。圖／水幫漁公益協會提供
水幫漁公益協會從跨年夜到昨晚，在台灣西半部都市關懷街友，送保暖衣和保暖帽等物資。圖／水幫漁公益協會提供

「看到很心酸」，一波波寒流來襲，各地街友縮在街頭避寒，水幫漁公益協會從跨年夜起，邀集200多位志工在西半部都市關心街友，送他們保暖依和帽子與口罩，昨晚到台中送暖，街友群中男女老少都有，也有人腳傷腫帳沒錢就醫，跨年和元旦的燈飾歡樂氣氛仍在，街友半夜躺在五顏六色的燈海下睡覺，沒有歡樂，只供取暖。

台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔說，去年底他到花蓮捐助個案後，回台北車站要轉車搭高鐵，在車站外無意中看一名年輕人分送食物給街友，他深受感動，公益協會原本每年在台中市關懷街友，他號召會員和志工今年擴大關懷範圍，以台灣西半部都市為方向。

會員募款目標很快達成，並購買1000頂保暖帽和2000件保暖衣，還有善心人士贊助2000個口罩，跨年夜開始展開送暖行動，陸續到彰化、員林、台南、嘉義、屏東、高雄、台北、桃園、台中，昨晚最後一站在台中。

昨晚10點30分，志工們領到要發送的物資後分開送，有人到台中火車站，在手扶梯和廣場間看到街友，也有街友睡在草地上，半夜天氣冷，多數街友都縮在睡袋內，從睡袋外可看到染金髮年輕女子，也有自髮蒼蒼阿公阿嬤，一名男街友雙腳露在棉被外，看到他雙腳流血腫脹，他說腳傷已久，沒錢就醫。

阮漢翔表示，他和志工們關懷街友，感觸深，街友人數太多，不知如何幫起，大家盡己力捐助物資，讓街友暫度寒冬，看到各地街友後，感覺很心酸。

水幫漁公益協會從跨年夜到昨晚，在台灣西半部都市關懷街友，送保暖衣和保暖帽等物資。圖／水幫漁公益協會提供
水幫漁公益協會從跨年夜到昨晚，在台灣西半部都市關懷街友，送保暖衣和保暖帽等物資。圖／水幫漁公益協會提供
水幫漁公益協會從跨年夜到昨晚，在台灣西半部都市關懷街友，送保暖衣和保暖帽等物資。圖／水幫漁公益協會提供
水幫漁公益協會從跨年夜到昨晚，在台灣西半部都市關懷街友，送保暖衣和保暖帽等物資。圖／水幫漁公益協會提供
水幫漁公益協會從跨年夜到昨晚，在台灣西半部都市關懷街友，送保暖衣和保暖帽等物資。圖／水幫漁公益協會提供
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水幫漁公益協會從跨年夜到昨晚，在台灣西半部都市關懷街友，送保暖衣和保暖帽等物資。圖／水幫漁公益協會提供
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