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慣竊南高屏犯案騎機車跌下橋 3天後又見警登門
林男涉嫌遊走台南、高雄、屏東隨機行竊，在台南白河區還潛入被害人住處竊走金項鍊及現金，經警方鎖定，前往租屋處查訪，發現林3天前還騎車跌落橋下雙腿受傷送醫，這段「老天有眼」意外插曲，更添戲劇化，全案依竊盜罪嫌送辦。
警方調查，65歲林男是台北人，原是計程車司機，目前無業，租屋在台南楠西區，平日穿著一件飛行外套，騎乘後面附掛籃子機車，四處尋找目標，犯案遍及台南、高屏等地，大多深夜將機車停放附近偏僻角落，再徒步四處尋找未上鎖汽車車門、機車置物箱行竊，或伺機闖空門，已多次行竊得逞。
白河警方調查，林也曾於新化、玉井、楠西等各地行竊，上月12月中旬先至東山區隨機開啟2輛停放於路旁車輛車門行竊未果，又騎機車潛入白河區富民路一處民宅，竊走一條約3錢重金項鍊及現金2600餘元逃逸。
警方調閱路口監視器逐一查訪，鎖定林嫌涉案，上月30日持搜索票前往林楠西區租屋處，發現林雙腿受傷，還查獲墜子等相關證物，還發現多件林無法具體說明來處可疑物品。經查，林3天前深夜還甫騎犯案的機車人車跌落玉井區竹圍橋送醫，目前在家休養中。
警訊時，林否認犯行，不過，警方掌握林犯案相關畫面，且被害人指證歷歷，訊後依竊盜罪嫌送辦。
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