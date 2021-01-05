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新竹浪狗疑遭下毒 愛心媽媽憤開車撞飛人

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

毒殺流浪狗的事件頻傳，「新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會」4日在臉書ＰＯ文，指新竹一名長期餵養流浪狗的愛心媽媽發現包含養7年的狗在內，共有8鳥3狗疑遭下毒，愛心媽媽氣憤下甚至開車將嫌疑人撞進田裡，文中協會理事長邵柏虎除呼籲民眾要理性，也提醒毒殺複數動物可依「動保法」處1年以上5年以下有期徒刑、併科50萬元以上、5百萬元以下罰金。

對此，警方指出，尚未接獲民眾報案，民眾若私自動用私刑，恐涉及「刑法」傷害罪嫌，民眾千萬別為了一時衝動讓自己觸法，若遇上相關事件可蒐集證據，提供給權責單位處理。

「新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會」在臉書貼文，指「絕育過的流浪狗，被殘忍的毒殺，連鳥都不放過慘死，我們理事長到場處理時，愛護動物人士已先跟疑似下毒者打了起來，愛媽餵了七年的浪犬變成冰冷屍體，一怒之下開車衝撞投毒者，就這樣當事人被撞飛進田裡，所幸沒有生命危險，在此呼籲大家千萬要冷靜」。

該案違反動物保護法第 25-1 條，使用藥物致複數動物死亡情節重大者，處1年以上5年以下有期徒刑，併科50萬元以上5百萬元以下罰金，切勿以身試法，去年協會才送兩位進去坐牢。

邵柏虎指出，這名愛心媽媽發現自己養了7年也絕育的狗遭下毒，加上一旁有名嫌疑人稱自己是兇手，甚至嗆「流浪狗都來破壞田地」，愛心媽媽氣憤中才會開車衝撞對方，所幸遭撞的嫌疑人只有輕傷，經協會協調，目前不打算報警提告，協會則藉此向大眾宣導使用藥物毒殺動物的罰則，希望民眾能愛護動物。

「新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會」4日在臉書ＰＯ文，稱新竹一名長期餵養流浪狗的愛心媽媽發現包含養7年的狗在內，共有8鳥3狗疑遭下毒。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會提供
「新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會」4日在臉書ＰＯ文，稱新竹一名長期餵養流浪狗的愛心媽媽發現包含養7年的狗在內，共有8鳥3狗疑遭下毒。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會提供
「新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會」4日在臉書ＰＯ文，稱新竹一名長期餵養流浪狗的愛心媽媽發現包含養7年的狗在內，共有8鳥3狗疑遭下毒。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會提供
「新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會」4日在臉書ＰＯ文，稱新竹一名長期餵養流浪狗的愛心媽媽發現包含養7年的狗在內，共有8鳥3狗疑遭下毒。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會提供
「新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會」4日在臉書ＰＯ文，稱新竹一名長期餵養流浪狗的愛心媽媽發現包含養7年的狗在內，共有8鳥3狗疑遭下毒。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會提供
「新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會」4日在臉書ＰＯ文，稱新竹一名長期餵養流浪狗的愛心媽媽發現包含養7年的狗在內，共有8鳥3狗疑遭下毒。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會提供

流浪狗 新竹 動保法

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