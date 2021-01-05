影／台中路口轎車違規左轉 機車女騎士送醫急救

台中市洪姓男子昨天深夜開車行經西屯區台灣大道、安和路口時，違規左轉，直接撞上騎車的葉姓女子，葉女的機車車身幾乎全毀，葉女頭部有撕裂傷，警、消協助葉女送醫，目前仍在急救中，據查，洪姓男子行駛的方向的路口，為禁止左右轉的路口，洪違規左轉才會釀禍，洪無酒精濃度，全案由交大事故組分析肇因後，依法辦理。

經查，洪姓男子（22歲）昨天深夜11時許，開車沿西屯區台灣大道行駛，行經安和路時，欲左轉安和路，不過該處路口禁止左右轉，而且是大路口，車流量非常大，但洪仍冒險違規左轉，當時騎車在台灣大道對向慢車道的葉姓女子（28歲）反應不及，直接被洪撞上，葉女的機車車身被撞得幾乎全毀，葉女頭部也有撕裂傷，被送醫急救。