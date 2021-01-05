支持熊貓外送員提告嗆人鴨肉店員 486先生：有需要可聯繫我

台中市北屯區一家鴨肉店近日因為「拖餐」風波，且態度不佳用「毛沒長齊」、「破查某」等言語羞辱foodpanda熊貓女外送員，引發外界大力撻伐，事後女外送員直接報案，而嗆人的王姓年輕男子也與父母至派出所表達和解意願，但被拒絕。

對於此風波，486先生就在臉書上發文，表示自己支持這名女外送員提告，並說，「若有需要律師諮詢或者實際告人的經驗建議，可以聯繫我。」

他還說，「這個男的是有事啊？」、「人話是不會講嗎？」486先生表示，他最討厭的就是自以為有點錢就在那裡跩，並認為這名嗆外送員的王姓店員才是「沒出過社會的白爛。」

底下有網友留言認同486先生的看法，「支持提告，不向霸凌低頭」、「一個大男人欺負女生很厲害嗎？」、「自己才是毛沒長齊的媽寶吧，還要父母陪同去警局」、「別和解，支持外送員」，還有人直言，千萬別撤告，因為撤告等於害了這位小老闆，「因為他需要成長，痛才會使人成長。」

目前foodpanda熊貓外送平台已取消與該店家的合作，表明維護外送員的權益，還發聲明指出，若店家因單量較大備餐不及，可先暫時關閉接單功能，避免影響消費者及外送員的時間，台中市第五警分局表示，全案已依妨害自由罪受理，將依法函送法辦。