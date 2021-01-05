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高雄暗夜火警 患思覺失調男子燒成焦屍
高雄市小港區今天凌晨發生火警，警、消原本據報要將1名患有身心疾病的梁姓男子強制就醫，不久就發現梁的住處起火，消防隊趕上樓，發現梁姓男子已燒成焦屍，全案由警、消調查中。
據警、消了解，梁姓男子（32歲）罹患思覺失調症多年，今天凌晨近2點，病情發作，他的母親急打電話向警、消求助，要將他強制就醫，救護人員趕抵高雄市小港區，要與梁母帶去家裡，但未見梁母，不久就119又接到民眾報案，指崇明街發生火警，消防隊員趕去火場，發現5樓頂加蓋建物有火煙，立即布水線滅火。
梁母未發現兒子蹤影，樓上燒雜物，直到今天凌晨2點47分，消防隊撲滅火勢，在5樓後陽台發現焦屍，梁姓男子已被燒死。
據警、消了解，梁姓男子原本前幾天就應該到高醫回診，但未回診，今天凌晨病情發作，當時只有他和母親在家，父親已外出上班，母親才向警、消求助，要將兒子強制就醫。
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