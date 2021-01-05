快訊

台灣商務客也禁！朝日新聞：日本考慮全面鎖國

效仿英國新策略！德國、丹麥都考慮延後施打第二劑新冠疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄暗夜火警 患思覺失調男子燒成焦屍

聯合報 / 記者林保光／即時報導

消防隊上樓滅火，發現後陽台有具焦屍。記者林保光／翻攝
消防隊上樓滅火，發現後陽台有具焦屍。記者林保光／翻攝

高雄市小港區今天凌晨發生火警，警、消原本據報要將1名患有身心疾病的梁姓男子強制就醫，不久就發現梁的住處起火，消防隊趕上樓，發現梁姓男子已燒成焦屍，全案由警、消調查中。

據警、消了解，梁姓男子（32歲）罹患思覺失調症多年，今天凌晨近2點，病情發作，他的母親急打電話向警、消求助，要將他強制就醫，救護人員趕抵高雄市小港區，要與梁母帶去家裡，但未見梁母，不久就119又接到民眾報案，指崇明街發生火警，消防隊員趕去火場，發現5樓頂加蓋建物有火煙，立即布水線滅火。

梁母未發現兒子蹤影，樓上燒雜物，直到今天凌晨2點47分，消防隊撲滅火勢，在5樓後陽台發現焦屍，梁姓男子已被燒死。

據警、消了解，梁姓男子原本前幾天就應該到高醫回診，但未回診，今天凌晨病情發作，當時只有他和母親在家，父親已外出上班，母親才向警、消求助，要將兒子強制就醫。

高雄市小港區發生火警，警、消趕去發現焦屍。記者林保光／翻攝
高雄市小港區發生火警，警、消趕去發現焦屍。記者林保光／翻攝

強制就醫 思覺失調症

延伸閱讀

岡山橋頭接連2火警造成空污 高市府蒐證裁罰

岡山橋頭晚間火警 影響左營、鼓山、楠梓、仁武空氣品質

影／高雄岡山回收場火警 多部廢棄車輛起火

影／高雄捷運延伸屏東採一車到底 高雄下地屏東高架

相關新聞

新竹浪狗疑遭下毒 愛心媽媽憤開車撞飛人

毒殺流浪狗的事件頻傳，「新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會」4日在臉書ＰＯ文，指新竹一名長期餵養流浪狗的愛心媽媽發現包含養7...

支持熊貓外送員提告嗆人鴨肉店員 486先生：有需要可聯繫我

台中市北屯區一家鴨肉店近日因為「拖餐」風波，且態度不佳用「毛沒長齊」、「破查某」等言語羞辱foodpanda熊貓女外送員…

醫美貴婦控搬空財物 乾兒子曝當「鴨王」又同居遭收押

高雄48歲從事醫美的張姓貴婦，指控「乾兒子」32歲施姓男子涉行竊她豪宅內的財物，警方前晚逮施、搜扣約1000萬元現金，也...

影／台中路口轎車違規左轉 機車女騎士送醫急救

台中市洪姓男子昨天深夜開車行經西屯區台灣大道、安和路口時，違規左轉，直接撞上騎車的葉姓女子，葉女的機車車身幾乎全毀，葉女...

高雄暗夜火警 患思覺失調男子燒成焦屍

高雄市小港區今天凌晨發生火警，警、消原本據報要將1名患有身心疾病的梁姓男子強制就醫，不久就發現梁的住處起火，消防隊趕上樓...

影／台南安通路面積沙土 1天4輛機車打滑

台南市安南區安通路與義安街路口，昨天因為路面沙土太多，1天內造成4名機車騎士騎車經過打滑。轄區市警三分局接獲民眾報案後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。