高雄暗夜火警 患思覺失調男子燒成焦屍

消防隊上樓滅火，發現後陽台有具焦屍。記者林保光／翻攝

高雄市小港區今天凌晨發生火警，警、消原本據報要將1名患有身心疾病的梁姓男子強制就醫，不久就發現梁的住處起火，消防隊趕上樓，發現梁姓男子已燒成焦屍，全案由警、消調查中。

據警、消了解，梁姓男子（32歲）罹患思覺失調症多年，今天凌晨近2點，病情發作，他的母親急打電話向警、消求助，要將他強制就醫，救護人員趕抵高雄市小港區，要與梁母帶去家裡，但未見梁母，不久就119又接到民眾報案，指崇明街發生火警，消防隊員趕去火場，發現5樓頂加蓋建物有火煙，立即布水線滅火。

梁母未發現兒子蹤影，樓上燒雜物，直到今天凌晨2點47分，消防隊撲滅火勢，在5樓後陽台發現焦屍，梁姓男子已被燒死。