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影／台南安通路面積沙土 1天4輛機車打滑
台南市安南區安通路與義安街路口，昨天因為路面沙土太多，1天內造成4名機車騎士騎車經過打滑。轄區市警三分局接獲民眾報案後，在路口設置交通錐與警示燈，並通知環保局前往協助處置路面堆積的沙土。警方今天呼籲路過該路段民眾放慢速度，確保行車安全。
警方昨天接獲民眾反映，安南區安通路與義安街路口，因為路面沙土太多，本月3日24小時內已經造成4名機車騎士騎車經過時打滑，人車摔倒，警方立即到該處設置交通錐與警示燈，通知環保局前往協助處置路面堆積的沙土。
據了解， 安通路與義安街路口附近有多項建案以及市地重劃工程在進行，常有砂石車經過，可能因此造成路面有較多的沙土堆積，導致機車騎士從安通路轉進義安街時打滑摔倒。
除了通知環保局介入處理路面沙土堆積的問題，警方也加強該路段巡邏，如發現工程車輛所載貨物滲漏、飛散、脫落或掉落，將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，處駕駛人3,000元以上1萬8,000元以下罰鍰，責令改正或禁止通行。
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