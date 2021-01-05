影／台南安通路面積沙土 1天4輛機車打滑

台南市安南區安通路與義安街路口，昨天因為路面沙土太多，1天內造成4名機車騎士騎車經過打滑。轄區市警三分局接獲民眾報案後，在路口設置交通錐與警示燈，並通知環保局前往協助處置路面堆積的沙土。警方今天呼籲路過該路段民眾放慢速度，確保行車安全。

警方昨天接獲民眾反映，安南區安通路與義安街路口，因為路面沙土太多，本月3日24小時內已經造成4名機車騎士騎車經過時打滑，人車摔倒，警方立即到該處設置交通錐與警示燈，通知環保局前往協助處置路面堆積的沙土。

據了解， 安通路與義安街路口附近有多項建案以及市地重劃工程在進行，常有砂石車經過，可能因此造成路面有較多的沙土堆積，導致機車騎士從安通路轉進義安街時打滑摔倒。